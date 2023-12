Russell Crowe está harto de las preguntas que le hacen sobre "Gladiador 2"

Russell Crowe no estará en "Gladiador 2" y por ese motivo manifestó su hartazgo por la actitud de fanáticos y periodistas que lo detienen a cada paso para interrogarlo sobre el nuevo film de Ridley Scott.

Máximo Décimo Meridio, el personaje que le tocó interpretar en la original al actor, acaba muriendo. Recientemente cuando acudió al Karlovy Vary Film Festival prácticamente lo asaltaron con preguntas sobre la continuidad de la historia.

Y la verdad es que se enojó. “Deberían pagarme por la cantidad de putas preguntas que me hacen sobre una película en la que ni siquiera estoy. No tiene nada que ver conmigo. En ese mundo, estoy muerto. A tres metros bajo tierra. Pero admito sentir un poco de celos, porque me recuerda cuando era más joven y lo que para mí era mi vida”.

Russell Crowe no podría revivir, por eso le parece carente de sentido que le pregunten sobre la nueva película“¡Estoy muerto! "

De todos modos y advirtiendo que estaba al borde del estallido y que eso no era justo para el realizador que lo llevó a la fama, suavizó un poco sus manifestaciones.

Pero admito que si Ridley ha decidido hacer una segunda parte de la historia, más de 20 años después, debe tener muy buenas razones. No puedo pensar en esta película como otra que no sea espectacular”.