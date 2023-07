Rusherking fue a comer arroz con pollo a la casa de una fanática

No se sabe qué es lo mejor. Si cuando Claudia lee que Rusherking tiene hambre y decide invitarlo a su casa mientras las hijas le imploran "no seas desubicada, mamá...El no te escucha" o cuando el ex de la China Suárez llega a la casa dispuesto a saciar su apetito con el prometedor arroz con pollo.

Pero hay que darle contexto al encuentro. Claudia Martínez recibió la invitación para unirse al canal de difusión del músico. “A mí sola, no me sale a todos”, dijo la mujer mientras su hija, Melanie Torres, la filmaba para un video que subió a Tiktok.

En otro lugar de la ciudad, mientras tanto, Rusher le informaba a sus seguidores en redes sociales. “Buenas, buenas, buenas. Estoy acá, en una reunión. Estoy muerto de hambre, gente. ¿Ustedes que están haciendo?”.

Y ahí nomás Claudia, que tiene una mano de lujo para la cocina decidió enviarle un audio invitándolo a comer arroz con pollo.

La hija registró todos entre risas y advertencias de que la invitación caería en saco roto.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

“Mamá invitó a Rusher a comer arroz con pollo a casa”, escribió la joven en el video que compartió en sus redes y que no tardó en viralizarse.

Pero a pesar del escepticismo de Melanie, Rusher se tentó y el domingo le contó a sus seguidores.“Hola, gente, buenos días. Acá compré flores para Claudia. Estamos yendo a comer arroz con pollo con Silvi, Mateo. Ahí están los bombones también”, dijo desde el auto.

Mas tarde mostraría la reunión que incluyó picada y como primer plato la especialidad gastronómica de Claudia, un plato que según varias encuestas ocupa el podio, aventajado apenas por el asado y los tallarines.

Tras la visita del cantante , Melanie admitió que se había equivocado . “Bueno, ma, vení acá. Yo sé que este es un momento que están esperando muchos de ustedes así que lo voy a grabar para que se queden tranquilos y admitir que me cerró la boca, que tenía razón, que terminó viniendo Rusher y que yo me equivoqué. ¿Contentos?”, concluyó.

“Yo estoy feliz porque al final del día tengo el doble de seguidores tuyos. ¿Podrás igualarme?”, preguntó Claudia.

Famosos y fans

Lo de Rusher no es el primer ni será el último encuentro de una celebridad con alguno de sus seguidores.

Theadora es una fan de Harry Styles que tiene la fortuna- o la descracia, ya se verá-de que su cantante y actor predilecto le dirigió una cartita escrita de puño y letra , le firmó un album y hasta le alimentó al pez. Pero como la felicidad total no es fácil de alcanzar, todo eso ocurrió en el living de la casa de ella pero en su ausencia.

"Theadora, mi coche se averió en tu calle y tu padre me dejó esperar en tu casa con una taza de té. Qué pena que no nos hayamos conocido. Espero hacerlo pronto. Sé buena con la gente. Todo mi amor, Harry. PD: Le di de comer a tu pez. Dile a tu padre que me contacte y te veré en un concierto".

La chica había salido de su casa sin saber que el automóvil de Harry se detendría frente a su casa y que su padre lo invitaría a esperar la grúa , cómodamente instalado en el living

El sueño de muchas mujeres seguidoras del actor británico Robert Pattinson es, seguro, poder cenar con él; sin embargo, para una de ellas se convirtió en un problema

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Según confesódecidió invitar a una fanática que lo esperaba todos los días, sin imaginar que esta se decepcionaría.

“Había una chica fuera de mi apartamento todos los días durante tres semanas y un día me sentí increíblemente aburrido por lo que le dije, ‘¿Te apetece ir a cenar o lo que sea? Nadie más quiere salir conmigo’”, contó según publica E”Online.

Ellos fueron al restaurante de los padres de la joven y “me quejé de toda mi vida en unas dos horas. Luego, cuando terminamos de comer me dio la cuenta para que pagara. Después de esa cena ya nunca más vino a esperarme fuera de mi apartamento”.

Y sí, para qué insistir con alguien que ocupó toda la cena en contar lo más problemático de su existencia