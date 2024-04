Rematan el guión de un doble capítulo de "Friends"

Hanson Ross sacó a remate el guión de un episodio de la serie "Friends" , con la aclaración de que un porcentaje de lo obtenido irá a parar a la fundación que lleva el nombre de Matthew Perry y que en homenaje al actor que murió el año pasado, se dedica a combatir las adicciones.

El guion, que consta de más de 76 páginas, corresponde al episodio de doble duración de la octava temporada titulado "El de cuando Rachel tiene un bebé" ("The One Where Rachel Has a Baby"), emitido por primera vez en 2002. Este episodio es reconocido por presentar uno de los momentos más emotivos del programa: el nacimiento de la hija de Rachel Green (interpretada por Jennifer Aniston) y Ross Geller (David Schwimmer).

Las 76 páginas que salieron a remate son de propiedad del actor inglés Ollie Locke, quien se comprometió a donar un porcentaje a la Fundación Matthew Perry.

La entidad, constituída a poco de la muerte del actor que interpretaba a Chandler Bing, ocurrida en octubre del año pasado, manifestó su interés por honrar el legado , ocupàndose de personas que sufren por distinto tipo de adicciones.

La subasta tendrá lugar en Hanson Ross, situado en Hertfordshire, Inglaterra. La venta ya está en marcha y se espera que los ingresos oscilen entre 5.000 y 8.600 dólares.

Además del guion, el evento incluirá otros objetos de cultura pop, como la ecografía del "bebé" de Rachel, utilizada en el mismo episodio, que fue consignada por un vendedor en Escocia y se estima que tenga un valor superior a los 650 dólares.