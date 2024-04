Por falta de recursos, Hugh Grant desistió de su demanda contra The Sun

FOTO: El actor ratificó todas sus acusaciones pero dice que no tiene resto para sostenerlas

El actor Hugh Grant, que pretendía llevar a juicio al diario The Sun por publicar informaciones sobre su vida privada que había obtenido hackeando su teléfono, desistió de seguir el proceso porque sus abogados le informaron que será muy costoso.

“Para cualquiera que haya estado interesado en mi demanda contra The Sun, la noticia es que tuve que resolver mi reclamo fuera de los tribunales antes de que llegue a juicio”

El acuerdo entre las partes se conoció durante una vista preliminar en el Tribunal Superior de Londres, programada para preparar el litigio en curso contra el grupo periodístico de Rupert Murdoch por parte de varios demandantes, entre los que se incluye también al príncipe Harry, hijo del rey de Inglaterra.

El actor de "The undoing" y de "Un lugar llamado Notting Hill" dejó claro en sus publicaciones que mantiene todas y cada una de las acusaciones, pero no quiere o no puede invertir todo el dinero que cuesta sostener el litigio en tribunales ante gente tan poderosa.

“News Group afirma que son completamente inocentes de las cosas de las que acusé al Sun: escuchas telefónicas, recopilación ilegal de información, escuchas telefónicas fijas, robo en mi apartamento y en mi oficina, escuchas telefónicas en mi coche, obtención de mis registros médicos, mentiras, perjurio".

“Como suele ocurrir con quienes son totalmente inocentes --consigna irónicamente-me ofrecen una enorme suma de dinero para mantener este asunto fuera de los tribunales”.

Y continúa el actor, “no quería aceptar este dinero ni llegar a un acuerdo. Me hubiera encantado ver todas las acusaciones que niegan demostradas en los tribunales. Sin embargo, las reglas en los litigios civiles significan que si voy a juicio y el tribunal me concede una indemnización que sea incluso un penique menor que la ofertada en el acuerdo, tendría que pagar los costos legales de ambas partes”.

The Sun forma parte del conglomerado de medios de propiedad de Rupert Murdoch. Según Grant, el millonario ha gastado más de mil millones de libras en daños a los demandantes y en honorarios de abogados.