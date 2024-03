"Philharmonia", un thriller exquisito acompañado de música clásica

María Rosa Beltramo

"Philharmonia" figurará entre los mejor que el público argentino verá por la tele este año. El 2024 recién empieza pero ya se sabe que será difícil superar a la historia de Hélène Barizet, antigua promesa del violín que lleva veinte años trabajando en Nueva York y llega para hacerse cargo de la dirección de la Filarmónica de París.

De movida el relato se precipita porque el reemplazo es forzado debido a que el director anterior muere de un ataque fulminante en medio de un concierto.La sustituta tiene fama de genia y algunos músicos la admiran pero el núcleo duro de la orquesta le augura un breve interinato o , peor aún, se pone a trabajar para acortar su estadía.

Para muestra, un botón. La recién llegada debe dirigir ante un selecto grupo de invitados, algunos de los cuales podrían llegar a ayudar con la financiación de la orquesta , pero cuando Hélène intenta desplegar la partitura descubre que le han pegado las hojas. Por supuesto dirige sin ninguna anotación. Y brilla y enamora.

El edificio de líneas ultramodernas que se ve en la serie como sede de la orquesta es realmente el de la Filarmónica de París, diseñado por Jean Nouvel e inaugurado en 2015. Cada uno de los conciertos se rodaron en su auditorio Pierre Boulez.

Pero además de la música, que alcanzaría para redondear una narración atractiva, hay una disputa explosiva entre los músicos agigantada por la directora cuando decide reemplazar al primer violín , un ejecutante veterano, por una talentosa jovencita.

Y antes del primer concierto aparece muerto el músico que ha combatido públicamente a Hélène. La policía archiva rápidamente la investigación , descontando que se trata de un suicidio o de un accidente -el cadáver apareció en el mar- pero quienes lo conocían aseguran que no tenía razones para quitarse la vida y que no se habría adentrado voluntariamente en las aguas porque no sabía nadar.

Las sospechas y las relaciones alteradas entre los músicos son parte de la narración pero además está la vida complicada de la directora, los motivos por los cuales huyó de Francia para radicarse en Estados Unidos y los vínculos con su marido, un compositor de una sola obra, que desde hace tiempo sostiene un romance tórrido con una de las mujeres dirigidas por su mujer.

"Philharmonia" es una creación de Marine Gacem, guionista experimentada en policiales que dijo que lo que más le interesaba era la figura de una mujer al frente de orquesta: “Propuse esta historia de una directora porque son pocas, y siempre me he preguntado por qué”

La historia se desenvuelve en seis capítulos, que salieron de la pluma de Gacem con la colaboración de otras guionistas como Laura Piani o Clara Bourreau. La temporada está dirigida por Louis Choquette.

Además de Marie-Sophie Ferdane en el papel de Hélène, está ja Lina El Arabi como la joven ascendida a primer violín, Tom Novembre en el rol del veterano violinista al que ella sustituye, Jacques Weber como el marido de Hélène y además François Vincentelli, Charlie Bruneau o Guillaume Dolmans y Laurent Bateau .

No sólo hay que esclarecer el tema de la muerte y de otro intento de asesinato. Hay además otro punto esencial que es la sospecha de la directora de que podría estar cayendo en las garras de una enfermedad neurodegenerativa que consumió los últimos años de su madre. Y que ella cree que tiene caràcter hereditario.

Los seis episodios de la producción francesa están en Flow. El canal donde se exhibió los lunes, desde las 22 es Film and Arts que seguramente los va a reiterar .