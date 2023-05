Norma Aleandro: de una bomba que casi la mata, a hacer historia en los Oscar

Por Geo Monteagudo y Agustín González

Podría decirse que Norma Aleandro es actriz desde la cuna. Nacida el 2 de mayo de 1936 en el seno de una familia "teatrera", contó alguna vez a Cadena 3 que la actuación llegó a su vida casi "por inercia".

"Somos una familia de teatro. Empecé a los 13 años con todo esto. De parte de mi padre eran italianos del sur de Italia. Mi padre se inclinó por el teatro cuando vinieron y conoció a mi madre cuando viajó a España con su compañía", relató en una entrevista que dio tiempo atrás a Rony Vargas.

Norma Aleandro en "El secreto de Maró", uno de sus trabajos más recientes.

A pesar del apoyo familiar y de su vocación por actuar, su camino no fue nada fácil. La etapa más oscura de su vida coincidió, justamente, con una de las etapas más oscuras de la historia del país: en junio de 1976, a solo tres meses del golpe militar, Norma y su familia se fueron al exilio amenazados de muerte.

"Me pusieron una bomba de gases lacrimógenos en el teatro y esa misma noche en mi casa una bomba explosiva que destrozó la planta baja. A la noche llegó un llamado diciéndome que o abandonaba el país en 24 horas o me mataban. Me fui con mi marido y mi hijo", recordó.

La actuación quedó a un lado, al menos por unos años. La prioridad de Norma fue sobrevivir. Pero luego de varios años actuando a cuentagotas, en teatros de Colombia o Venezuela, su carrera retomó la senda del éxito cuando pudo volver al país, en los albores de la democracia.

En 1985, se estrenó la que sería su película más icónica: "La Historia Oficial". Un film dirigido por Luis Puenzo -disponible en Netflix- que retrató como pocos las miserias y cicatrices que la dictadura había dejado en el país.

Norma interpretó a Alicia Marnet de Ibáñez, una profesora de historia que comienza a cuestionar el vínculo de los militares con su marido, un empresario que enriqueció durante la dictadura.

"Esa historia estaba pensada ni programada. La hicimos con mucho miedo, casi a escondidas en la casa de Puenzo. Como una obligación ciudadana la hicimos", describió.

La película no sólo marcó a Norma para siempre, sino que también fue un hito en la historia del cine nacional. El 24 de marzo de 1986, a 10 años del golpe, “La Historia Oficial” se convirtió en la primera película argentina ganadora del Oscar a mejor film extranjero. El anuncio quedó inmortalizado en la voz de la misma Norma.

Un año más tarde, en 1987, Norma obtuvo un papel que la pondría, nuevamente, entre las grandes actrices de Hollywood. Fue en "Gaby: una historia verdadera", una película en inglés sobre la vida de la poetisa y escritora mexicana de origen judío Gaby Brimmer.

La actuación de Norma Aleandro como Florencia, una indígena mexicana que cuida a la protagonista y revela un detalle crucial sobre su vida, le valió la nominación al Oscar como mejor actriz de reparto, un logro nunca antes alcanzado por una actriz argentina.

"No era mi sueño ganar el Oscar. Nunca tuve una idea así, ni fue Hollywood mi meta", recordó aquella vez en diálogo con Rony Vargas.

Ya consagrada como una de las grandes artistas de su generación, Norma brilló, en el 2001, en su último rol icónico en el cine: conmovió a miles como Norma Belvedere, la madre con alzheimer del personaje interpretado por Ricardo Darín en "El hijo de la novia".

La película también fue nominada a los Oscar como mejor film extranjero, consolidando a Norma Aleandro como la gran actriz argentina de todos los tiempos.

"La Historia Oficial", "Gaby: una historia verdadera" y "El hijo de la novia" son solo tres películas para conocer, o volver a disfrutar, de Norma Aleandro, un talento irrepetible del teatro y el cine argentino. "El secreto de Maró" es uno de sus trabajos en cine más recientes, al tiempo que puso su voz en el western animado "El Paraíso".