Netflix anunció la cancelación de "The Witcher"

Pese a que todo el mundo reconoce la habilidad de Netflix para rescatar series foráneas, brindarles una nueva oportunidad y fabricar éxitos , suele ocurrir que producciones propias que funcionan muy bien sufren una abrupta cancelaciòn.

"The Witcher" empezó con toda la furia pero en los últimos tiempos se advirtió un lento declive que hizo que la plataforma de streaming decidió darla de baja cuando se termine la quinta temporada.

A pesar del éxito inicial de la producción basada en la saga literaria de Andrzej Sapkowski, la disminución en la base de espectadores llevó a anunciar su final.

El primer sacudón se dio cuando Henry Cavill, quien le dio vida al protagonista de la historia hasta la tercera temporada, abandonó su papel y lo dejó en manos de Liam Hemsworth.

The Hollywood Reporter señaló que aunque Netflix aún no confirmó oficialmente la noticia, los rumores indican que la quinta entrega será la última de la franquicia.

Además, la información también fue sugerencia por cuenta oficial de X dedicada a brindar información sobre "The Witcher", "House of the Dragon", "Lord of the Rings".

"Aún no hay confirmación oficial de esto, pero hemos escuchado recientemente que sí, la temporada 5 es muy probablemente la última temporada de The Witcher en Netflix", escribieron desde X.