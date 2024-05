"Nahir", la protagonista de un caso que da escalofríos

María Rosa Beltramo

El miércoles 22 Amazon Prime Video estrenó "Nahir", el film basado en el trágico episodio protagonizado por la adolescente que mató a su novio.

Fernando Pastorizzo fue asesinado en la madrugada del viernes 29 de diciembre de 2017 en la calle General Paz entre Artigas y Pueyrredón del barrio Tomás de Rocamora de Gualeguaychú. al recibir dos disparos de arma de fuego.

Nahir Galarza, la novia del adolescente, fue condenada en primera instancia a prisión perpetua por homicidio, agravado por haber mantenido una relación de pareja estable.

La adolescente, que al momento del homicidio tenía 19 años, es la mujer más joven que ha sido condenada a prisión perpetua en Argentina.

El caso ocupó horas en las radios y en la televisión, fue tema en todos los portales e hizo correr ríos de tinta en los principales diarios del país.

Ahora ha estrenado "Nahir", la película dirigida por Hernán Guerschuny con un elenco en el que brillan Valentina Zenere y César Bordón.

Ella asume el rol protagónico y ha conseguido que el espectador intente descubrir - sin lograrlo nunca- qué hay detrás de esa mirada que oculta un mundo desconocido.

Valentina, la que asumió el riesgo de interpretar a alguien que es contemporánea, que está viva y muy presente en la memoria de cualquier espectador argentino, reveló hace poco que tuvo cuatro meses de ensayo intensivo para hacer el papel de Nahir.

"Voy a parecer un poco loca, pero me obsesiona la mente humana. Me da mucha intriga por qué uno obra de determinada forma desde su lugar. Eso me fascina y es lo que más me gusta de mi trabajo. Y con Nahir es tan complicado que me parece que todos queremos un papel así”.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

El país entero se sorprendió de que una chica de clase media, alumna brillante, bonita, con un entorno familiar aparentemente común y contenedor, confesara que era ella quien había acabado con la existencia de quien era su pareja.

Zenere (Casi Angeles,Soy Luna,Elite) admite que la versión que ofrecen en la película incorpora algo de perspectiva de género-Fernando maltrata verbalmente a su novia y la acusa de puta reiteradamente-pero aunque no lo dice por modestia es que ella , igual que la verdadera Nahir, preserva el misterio más impenetrable sobre sus verdaderas motivaciones y propósitos.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Tal vez el problema mayor del film es que el intento de seguir escrupulosamente los pasos que figuran en el expediente le quita ritmo e impacto en algunas secuencias que deberían destacar por encima del resto de la narración.

El otro personaje que hay que seguir es el del padre de Nahir. La interpretación de César Bordón está a la altura de sus trabajos anteriores (Relatos Salvajes, El sabor del silencio) pero esta vez fue más exigido porque compone a un hombre que aparenta cordura, tranquilidad y aplomo pero nunca se sabe si es así o esa es una fachada .

Mónica Antonópulos oficia de madre de Nahir y tal vez se esperaba un mayor desarrollo del personaje.Simón Hempe interpreta a la víctima.

La historia está contada desde la perspectiva de Nahir por lo que, sobre el final, figuran las acusaciones que lanzó contra su padre en un intento de mejorar su condición.La justicia ignoró sus denuncias.

Si no ocurre nada extraño Nahir Galarza podrá abandonar la cárcel poco despuès de cumplir 54 años.