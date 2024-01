Murió David Soul, el detective elegante y sensible de Starsky y Hutch

Murió el actor David Soul, quien alcanzó fama mundial como Hutch, el rubio de la serie Starsky y Hutch, que narraba las aventuras de dos detectives de la policía de Los Ángeles, un éxito rotundo a nivel global.

Nacido en Chicago, Illinois, en 1943, David Richard Solberg –su nombre real– comenzó su carrera como actor en la década de 1960 y apareció en varias series de televisión y n 1973, protagonizó la película Magnum Force junto a Clint Eastwood.

Sin embargo, fue en 1975 cuando Soul alcanzó la fama mundial con su papel de Hutch, en una de las series más populares de la década.

El personaje de Hutch era un contraste con el de su compañero, Starsky, interpretado por Paul Michael Glaser. Hutch era un hombre elegante y refinado, con un sentido del humor sutil.

Soul supo interpretar a este personaje con gran carisma y sensibilidad, lo que ayudó a que se convirtiera en uno de los favoritos del público.

Además de su éxito en televisión, Soul también tuvo una carrera exitosa en la música. En 1977, su canción Don''t Give Up on Us alcanzó el número uno en las listas de éxitos de Estados Unidos y Reino Unido.