Murió David McCallum, el rubio de "El agente de C.I.P.O.L"

David McCallum falleció el lunes 25 por causas naturales, rodeado de su familia en el Hospital Presbiteriano de Nueva York, dijo la cadena CBS en un comunicado. En su momento de mayor éxito, fue tanta la histeria popular que despertó su fama, que fue calificado por la prensa como el Beatle rubio, o el Quinto Beatle.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Había nacido en Escocia y tuvo papeles destacados en películas como A Night to Remember (La última noche del Titanic), The Great Escape (La gran evasión, de 1963, junto a Steve McQueen y James Garner) y The Greatest Story Ever Told (La historia más grande jamás contada), en la que interpretó a Judas.

Pero su consagración absoluta, así como su fama proceden de su participación en "El agente de C.I.P.O.L" donde interpretaba a IIlya Kuryakin y hace dupla con Robert Vaughn, que hacía el personaje de Napoleón Solo.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Su hijo Peter hizo una declaración en nombre de su familia, diciendo: “Era el padre más amable, más tranquilo, más paciente y amoroso. Siempre antepuso a la familia a sí mismo. Esperaba con ansias cualquier oportunidad de conectarse con sus nietos y tenía un vínculo único con cada uno de ellos. A él y a su nieto menor, Whit, de 9 años, a menudo se les podía encontrar en un rincón de una habitación en fiestas familiares manteniendo profundas conversaciones filosóficas".

En los últimos años interpretó al patólogo Dr. Donald “Ducky” Mallard en la popular serie NCIS.

En el comunicado donde informó del deceso del escosés CBS aseguró que “David era un actor y autor talentoso, muy querido por muchas personas en todo el mundo. “Llevó una vida increíble y su legado vivirá para siempre a través de su familia y de innumerables horas en cine y televisión que nunca desaparecerán”.