"Mercy" y "Security", dos películas de acción para combatir el frío

Netflix tiene en su riquísimo catálogo dos películas de acción que recibieron malas críticas de los especialistas pero entretienen con buenas artes a la mayoría de los espectadores.

Si hay algo que las identifica, además del género, es cierto esquema narrativo que el cine emplea muy seguido porque tiene fama de infalible.

El film que explotó como ninguno ese modelo es "Duro de Matar" Hay un edificio en el que previamente se han cortado las comunicaciones con el exterior, en poder de una banda, un número impreciso de rehenes y un héroe, que en 1988 era Bruce Willis, capaz de enfrentarse a todos.

"Mercy"- el nombre es por el hospital donde todo sucede- tiene a Leah Gibson en el rol de una médica que antes perteneció a un cuerpo militar de élite y sirvió en Irak y Afganistán donde perdió al marido, un soldado como ella.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Michelle, así se llama su personaje, está a punto de finalizar una jornada complicada y sólo le resta marcar para llevar a su hijo a celebrar su cumple número 12.El chico aguarda expectante a su mamá, justo cuando traen a media docena de heridos en un tiroteo, entre ellos el hijo de un mafioso irlandés más conocido que la estatua de la libertad.

Lo que sigue es previsible pero atrapante., sobre todo porque está Jon Voight como el mafioso que viene a llevarse al hijo y Jonathan Rhys-Meyers como el hermano del herido.

En los cines no pasó nada con "Mercy", pero Netflix es capaz de potenciar una película como esta.

Y una vez que se empieza en el atractivo terreno de la acción , si hay tiempo para algo más , está "Security" con Antonio Banderas en el rol de un ex marine que después de darlo todo por su país no consigue ni un miserable empleo que le permita alimentar a su familia y recuperar la normalidad de la vida civil.

Va a diario al Centro de Veteranos hasta que después de rogar por un mendrugo lo mandan a trabajar de guardia de seguridad a un shopping. De puro ansioso se presenta de madrugada y a los cinco minutos de conocer a sus compañeros, con el mall todavía cerrado, cae una niñita rogando que le abran las puertas y diciendo que la persiguen.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Los que andan detrás de ella son todos asesinos a sueldo que responden a las órdenes de Ben Kingsley -pensar que ese actor supo ponerse en la piel de Gandhi-un tipo despiadado al que el personaje de Antonio Banderas tendrà que mantener fuera del edificio, con la ayuda de los inexpertos guardias .

No importa lo que sigan los críticos, esa fórmula siempre funciona.Y eso que no le escribieron todo el parlamento que merecía la niña a la que el ex capitán Eddie Deacon tiene que salvar.