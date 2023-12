"Mente indomable" tiene 26 años pero funciona tan bien como un estreno

Por estos días sigue escalando en el ranking de Netflix, "Mente indomable" (Good Will Hunting) una película de 1997 protagonizada por dos actores a los que se ve en pantalla muy jóvenes , Matt Damon y Ben Affleck.Lo que no toda la gente sabe es que ambos son además los autores del guión , que les permitió alzar su primer Oscar.

Transcurre en Boston donde Will (Matt Damon) es un huérfano problemático que alguna vez estuvo en un correccional y que ,supervisado por la ley, limpia aulas y pasillos del prestigioso MIT, el Instituto de Tecnología de Massachussets.

Lo que nadie sabe es que ese adolescente pobremente vestido que al menos en su trabajo no habla con nadie, es un genio absoluto capaz de resolver problemas matemáticos de los que apasionan y desvelan a los matemáticos de carrera.

El chico consume libros, los absorbe y fagocita como si furan oxígeno pero no le interesa exhibir sus habilidades ante nadie . Hasta que por una circunstancia fortuita-creen que está haciendo dibujitos en un pizarrón lleno de fórmulas- hace que uno de los profesores advierta que el pibe de la limpieza debería estár al frente del aula.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

La idea de la historia surgió originalmente en 1992, cuando Matt Damon escribió una obra para su clase de drama en Harvard. Contó con la ayuda de Ben Affleck, quien se encargó de actuar algunas de las escenas.

Para finalizar la historia, decidieron inspirarse en varias experiencias de su propia vida y mezclaron cosas surgidas de la imaginación con otras reales.

Cuando finalmente el guion estuvo completo, decidieron vendérselo a Castle Rock Entertainment.

Originalmente, la trama era un thriller sobre un muchacho llamado Will Hunting que vivía en Boston y poseía una poseía una inteligencia superior, por lo cual era elegido por el FBI para trabajar para el gobierno. Sin embargo, Rob Reiner les recomendó abandonar el lado thriller de la historia para concentrarse en la relación entre Will y su psicólogo.

Además de los dos actores jóvenes y talentosos que escribieron el guión la película tiene también a Robin Williams en el papel del psicólogo.

Y es el profesional que termina haciendo de puente entre el genio que le confían y que no quiere dejar de ser quien es y el docente que está convencido de que una inteligencia como la del chico de la limpieza no debe desperdiciarse en nada que no sea contestar a las preguntas que nadie ha podido responder.

En el elenco también está Cassey Affleck, el hermano de Ben, en un rol menor y el sueco Stellan Skarsgard como el profesor que inesperadamente descubre que el genio no es ninguno de los que escuchan con atención su clase sino el jovencito que aporrea el lampazo en el pasillo contiguo.