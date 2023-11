Las producciones argentinas no tuvieron suerte en la entrega de los Emmy

No hubo suerte para El Encargado, Iosi, el espía arrepentido y Tierra incógnita, las tres producciones argentinas que representaron al país en la entrega de los Emmy Internacional, gala que se realizó en Nueva York.

Aunque la sola nominación puede tomarse como un premio porque ayuda a la difusión de las ficciones que se realizaran en esta zona del mundo, había una gran expectativa por la posibilidad de que Iosi, el espía arrepentido se alzara con el galardón mayor por la temática de la serie, el cuidado con el que fue realizada y la inversión millonaria que significó.

El inglés Martin Freeman se quedó con el premio al Mejor Actor por su desempeño en The Responder. En esta categoría estaba nominado el argentino Gustavo Bassani, protagonista de la serie Iosi, El Espía Arrepentido.

La serie alemana The Empress ganó el premio a la Mejor Serie Dramática, categoría en la que competía la serie con Bassani y Natalia Oreiro.

Lista de ganadores

Mejor Comedia: Derry Girls (Reino Unido) y Vir Das: Landing (India)

Mejor Drama: The Empress (Alemania)

Mejor Telenovela: Yargi (Turquía)

Mejor actor: Martin Freeman por The Responder (Reino Unido)

Mejor actriz: Karla Souza por La Caída (México)

Película para televisión o miniserie: La Caída (México)

Programa de Arte: Buffy Sainte-Marie (Canadá)

Mejor Documental: Mariupol: The People’s Story (Reino Unido)

Mejor Programa de Arte: Buffy Sainte-Marie (Canadá)

Mejor Reality show: A Ponte – The Bridge Brasil (Brasil)

Mejor Formato corto: Des Gens Bien Ordinaires (Francia)

Mejor Documental Deportivo: Harley & Katya (Australia)

Mejor Animación infantil: The Smeds and The Smoos (Reino Unido)

Mejor Animación con actores: Heartbreak High (Australia)