La serie de Netflix de comedia negra y suspenso que escala entre lo más visto

Netflix lanzó en los últimos días varios títulos, entre los que se destaca “Bodkin”, una serie de comedia negra y suspenso que ya está generando muchas repercusiones.

Se trata de una producción estadounidense que ha sido elogiada por su humor negro, su suspenso y sus actuaciones. Algunos críticos la han comparado con series como "Only Murders in the Building" y "Fargo", mientras que otros la han calificado como una comedia original y refrescante.

La ficción se posicionaba en las últimas horas como la cuarta más vista de Argentina y consta de seis episodios que promedian los 50 minutos.

De qué trata “Bodkin”, la nueva serie de Netflix

La serie sigue a un grupo de podcasters aficionados que deciden investigar la misteriosa desaparición de tres personas en un pueblo costero irlandés llamado “Bodkin”.

A medida que profundizan en la investigación, se encuentran con una serie de personajes peculiares y secretos oscuros, lo que los lleva a cuestionar todo lo que creían saber sobre el pueblo y sus habitantes.

Creada por Jez Scharf y Michael Walker, el elenco tiene a Will Forte, Siobhán Cullen, Robyn Cara, David Wilmot, Chris Walley, Lauren Tomkins, Ruaidhrí Conroy, Maeve Higgins y Peter Coonan.