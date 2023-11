La película argentina de terror que triunfa en el mundo y ya llegó a los cines

Fran Vidal

La película argentina de terror "Cuando acecha la maldad" llegó a los cines nacionales tras la expectativa que generó después de convertirse en el primer film latinoamericano en ganar el Festival de Sitges, el más prestigioso del género.

La historia de este film con escenas brutales y de alto impacto se da en una zona rural en la que dos hermanos descubren que en el pueblo hay un hombre que está "embichado". Esto quiere decir que tiene un demonio adentro que quiere "nacer", lo que va a traer consecuencias inimaginables a los que están cerca.

"Me inspiraron las noticias de los pueblos fumigados por el glifosato, hay un montón de gente que enferma a causa de esto. Me llevó a la idea de un demonio que se manifiesta así", contó el director Demián Rugna a Cadena 3, quien tiempo atrás hizo la exitosa "Aterrados" (en Amazon Prime Video).

Con actuaciones descollantes que no necesitan exageraciones y logran bien el tono campero que Rugna quiere transmitir, el elenco está encabezado por Demián Salomón y Ezequiel Rodríguez. Luis Ziembrowski y Federico Liss tienen buenas participaciones en un film en el que también sorprende el trabajo del joven Emilio Vodanovich en la piel del hijo con autismo de uno de los protagonistas.

"Es una bisagra para el cine fantástico", valora Rugna, quien apuesta por ir construyendo el clima de terror sin tener que recurrir al susto innecesario. "En Aterrados era un clima de misterio y susto, con más tensión. En esta película la búsqueda fue de llevar al espectador por un viaje cada vez más oscuro, tenebroso e impactante", grafica. De todos modos, siempre busca "sacudir" sustentado en un "buen relato", que es lo más importante.

La consagración en Sitges

Para el director, ganar el festival fue como haber llenado un estadio de River con una banda: "Uno siempre sueña con esas cosas. Hace 17 años vengo haciendo cine de terror e hice seis películas. Cuando nos anunciaron, más que euforia sentí como una tranquilidad interna de decir 'me propuse llegar lo más lejos posible y es esto'".

El premio llega cuando hace no muchos años estuvo a punto de abandonar el cine. "Hago lo que me gusta, no podía hacer otro tipo de cine de terror que encaje y un día dije 'me dedico a otra cosa'", repasa el realizador, que incluso había comprado una serie de muñecos para vender por MercadoLibre y empezar a dejar atrás las cámaras. Fue justo en ese momento fue que explotó "Aterrados", su anterior película.

"Lleva mucho tiempo, esfuerzo y a veces las cosas no salen. Mis tres primeras películas no tuvieron un acercamiento al público y no creo que sean mejores o peores que 'Cuando acecha la maldad'. Sólo no era el momento", sintetiza.

Rugna, cuando presentó el film en Sitges, dedicó una parte de su discurso a una encendida consigna política. Aseguró que "el fascismo está por ser Gobierno y quiere destruir el cine argentino". Sobre ese planteo que hizo en su momento, ahora ahonda: "Es muy peligroso que se menosprecie a la cultura, es menospreciarnos a nosotros. Una cosa es corregir errores y potenciar lo bueno, y otra cosa es destruir. Tengo mucha preocupación por el futuro de muchísimos amigos y colegas que trabajan en cine, muchos de los que hicieron la peli incluso. No tienen un futuro asegurado en la profesión si gana (Javier) Milei. Yo tengo trabajo afuera, pero me preocupan mis amigos y mi familia".