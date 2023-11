"La luz que no puedes ver", un poema en medio de la crueldad de la guerra

"La luz que no puedes ver "(All the Light We Cannot See) es una miniserie dramática dirigida por Shawn Levy para Netflix, basada en la novela homónima ganadora del Premio Pulitzer de Anthony Doerr.

En cuatro episodios de alrededor de una hora desgrana la historia de dos adolescentes durante el apogeo de la Segunda Guerra Mundial: Marie-Laure, una niña francesa ciega y Werner Pfennig, un niño alemán obligado a unirse y luchar por el régimen nazi.

La producción tiene en el rol de padre de Marie Laure al siempre sólido Mark Ruffalo y en un papel destacado a Hugh Laurie que, esta vez no tiene que ocultar su acento británico como cuando interpretaba a Dr House .

Al fin consiguió un rol a su medida al que pudo dotar de una gran humanidad. Está en el centro del relato porque es ni más ni menos que un veterano de la primera guerra mundial que , en los momentos más terribles de la segunda contienda armada, vive recluído y pegado a una radio clandestina en la que desgrana historias que consiguen reunir a una jovencita ciega Francia con un soldado alemán que forma parte de las tropas de ocupación.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Aria Mia Loberti es la encargada de llevar el peso de la producción poniéndose en la piel de la joven Marie-Laure LeBlanc.

Ella es hija del cerrajero del Museo de Historia Natural de París y cuando las tropas alemanas llegan a la capital se ve obligada a abandonar su casa. Y junto a su padre, Daniel, pone rumbo a Saint Maló, donde vive su tío Etienne y donde se vivirá una de las batallas más importantes de la II Guerra Mundial.