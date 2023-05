La huelga de guionistas afectó directamente a "Stranger Things"

Los hermanos Matt y Ross Duffer, cocreadores de la serie "Stranger Things", señalaron que "no es posible" comenzar la producción de la última temporada "durante la huelga" de los guionistas porque "la escritura no se detiene durante el rodaje" y bregaron por "un acuerdo justo" para los trabajadores.

“Esperamos que se llegue pronto a un acuerdo justo para que todos podamos volver al trabajo. Hasta entonces, cambio y fuera", señalaron a través de un comunicado que difundieron desde la cuenta oficial de los guionistas de una de las series más exitosas de Netflix.

"Stranger Things" ahora se suma con esta decisión a los retrasos en las producciones de otras series de la plataforma como "Big Mouth" y "Cobra Kai".

“Duffers aquí. La escritura no se detiene cuando comienza el rodaje. Si bien estamos emocionados de comenzar la producción con nuestro increíble elenco y equipo, no es posible durante esta huelga”, señalaron.

