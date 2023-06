La enfermedad avanzó y Gasalla ya ni sabe dónde vive

FOTO: La condición de Gasalla empeoró y ya no conoce a nadie.

El periodista Marcelo Polino, vecino y amigo de Antonio Gasalla sostuvo que las funciones cognitivas del actor se han deteriorado en los últimos tiempos y que ni siquiera sabe dónde vive.

El mes pasado lo trasladaron a un sanatorio privado para que le practicaran diversos estudios y desde entonces permanece internado pero sin darse cuenta dónde se encuentra.

Polino fue el primero en hablar claramente de los problemas que estaba experimentando el capocómico cuando todavía la mayoría atribuía sus furibundas respuestas a su conocido malhumor.

De todos modos un encontronazo con un joven cronista al que llenó de insultos motivó a Polino a contar que Gasalla tenía una enfermedad mental.

“Hay que decir las cosas como son. Yo daba vueltas para no decir Alzheimer. Me costaba porque era algo que la familia había mantenido en la privacidad. Después me autorizaron a contarlo" señaló.

Las declaraciones de las últimas horas del periodista tienen que ver con una consulta que le formularon acerca de cómo le había caído a Gasalla que su abogado, Miguel Angel Pierri le mandara una carta documento manifiestándole a cuánto ascendían los honorarios impagos.

Polino no dudó en ser dolorosamente claro: “Él no tiene noción, ni siquiera de dónde está”