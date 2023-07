La directora Lucrecia Martel aseguró que "las series son un paso hacia atrás"

FOTO: Martel asegura que las series "no es que sean una porquería, pero van hacia atrás".

Lucrecia Martel es una directora , guionista y productora que probablemente tiene más prestigio en el exterior que en su propio país y cultiva un tipo de cine que puede no ser un éxito de taquilla pero enamora a los críticos en los festivales.

Arrancó con "Ciénaga" en 2001 y llegó a la cumbre de la fama con "Zama" en 2017 cuando el New York Times le dedicó media página, sostuvo que era la pelicula del año y tituló una nota " Lucrecia Martel, una directora que desconcierta y estremece a sus seguidores".

Y para poner a sus lectores en materia, el influyente matutino señaló que "Zama, el nuevo filme de la directora de 51 años y el primero en casi una década, ha tenido una recepción igualmente buena: Manohla Dargis de The New York Times comentó que programaría el drama histórico como parte de su “festival de ensueño” y Xan Brooks de The Guardian lo llamó espectacular: “una obra maestra poco convencional”.

Esa directora es la que en el libro “Los cines por venir” que anticipó el portal Infobae , la emprendió contra las series , aclarando que , en rigor, está casi obligada a asumir una postura en contra porque hay miles que las defienden a ultranza.

"Mi rechazo a las series es el rechazo a la tiranía del argumento, que en las series es total. Me dan risa los contraejemplos que me dan para demostrarme que hay series maravillosas, como Black Mirror. ¡Por dios! La organización argumental por capítulos de las series, su matriz productiva, todo eso es viejísimo. Son muy pocas las series en las que se puede ver algo novedoso, me sorprende con la rapidez que fueron legitimadas."

En el libro de Jerónimo Atehortúa, Martel opina que "la legitimación de las series empezó cuando la industria estadounidense se dio cuenta de que había una crisis en el circuito de consumo ocasionada por la transformación tecnológica, con lo que vieron la necesidad de virar hacia otros dispositivos de distribución. Estos cambios siempre están digitados desde un poder económico que lo homogeniza todo"

." Veo con preocupación la cantidad de directores jóvenes que en Latinoamérica están intentando hacer series que son un eco de formatos ya vistos y que satisfacen la expectativa que hay de Latinoamérica. El gran ejemplo son los narcos. Todas las series que se están pensando desde Latinoamérica son un papelón, todas quieren satisfacer la mirada que hay sobre nosotros".