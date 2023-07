Kristen Bell reveló que sus hijas de 8 y 9 años toman cerveza sin alcohol

Kristen Bell , madre de Lincoln, de 9 años y Delta, de 8 admitió que aunque "parece una locura", sus hijas toman habitualmente cerveza sin alcohol porque la bebida les encanta.

“Voy a recibir muchas críticas por esto y permítanme comenzar diciendo que no me importa. Pueden darme cualquier consejo que quieran, cualquiera de los oyentes. Puedes decirme que soy una madre terrible. No me importa, creo que soy una gran madre y estoy aprendiendo todos los días”.

Bell está casada con Dax Shepard, un adicto en recuperación, por eso llamó la atención que las niñas de la pareja se acostumbren a tomar una bebida concebida para el paladar adulto.

Tanto Shepard como Bell han sido abiertos y honestos sobre su relación y su vida en familia a lo largo de los años, y a través del podcast de Shepard, usualmente comparten detalles sobre su vida hogareña. La pareja, que se conoció en 2007, salió esporádicamente hasta que en 2009 formalizaron el vínculo.

Ambos buscan que las nenas crezcan siendo conscientes del valor del dinero, a pesar de la fortuna que tienen . “Uso muchos cupones. Compro casi exclusivamente con cupones”, dijo hace un tiempo la actriz durante una entrevista, y añadió: “Puede que a veces los haya robado, o no, de los buzones de mis vecinos. No es algo que haga a la noche en la oscuridad, pero si paso con mis perros y los veo asomarse del buzón, puede que más de una vez los haya agarrado, o no...”

En cuanto a la costumbre que adquirieron las chicas, la protagonista de Verónica Mars explicò que su marido “ es un adicto en recuperación pero le gusta la cerveza sin alcohol, así que abría una mientras tenía a nuestra hija mayor en sus brazos y paseábamos mirando la puesta de sol”.

Y agregó. “Cuando ella era bebé, manoseaba la lata y a veces chupaba el borde. Así que creo que para ella es algo especial, algo de papá, algo familiar”, explicó.