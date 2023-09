Joan Collins dijo que perdió la virginidad con un actor que la violó

A los 90 años, Joan Collins acaba de presentar su libro de memorias "Behind the Shoulder Pads" (Detrás de las hombreras) en el que cuenta que su virginidad le fue arrebatada a través de una violación por el también actor irlandés Maxwell Reed con el que al final aceptó casarse.

El libro es un relato de la época dorada de Hollywood y está lleno de anécdotas. Explica cómo con veintiséis años Warren Beatty la dejó embarazada pero le pidió que abortara porque tener al niño habría significado por entonces un escándalo mayúsuculo.

Cuando conoció a Marilyn Monroe, la rubia estrella le advirtió que el mundo del cine estaba “lleno de lobos” que sólo daban papeles a las chicas guapas si se acostaban con ellos. No sabía si creérselo, pero a los pocos días un gran ejecutivo de la Twentieth Century Fox la arrinconaba contra la pared, y de milagro pudo escapar.

Hija de un agente cinematográfico sudafricano que tuvo como clientes a Shirley Bassey, Roger Moore e incluso brevemente los Beatles, a los 18 años fue elegida “la chica más guapa de Inglaterra” por la Asociación de Fotógrafos. “Tampoco era para tanto”, comentó su progenitor, una frase que todavía le duele.

Estudió en la prestigiosa academia RADA y parecía destinada al teatro. Era su época de admiración por el existencialismo francés y Juliette Greco.

En el libro cuenta tuvo sexo forzado por primera vez con Maxwell Reed, quien según relata la violó después de meter una sustancia química en la Coca-Cola, pero lo convirtió en su primer marido. “Fui criada de una manera -dice- en que si querías tener relaciones sexuales te casabas, y punto”.

Collins no oculta su posición en “la guerra de los Windsor” --Catalina le encanta pero Meghan no es santo de su devoción- recuerda emocionada sus encuentros con la reina Isabel y la princesa Diana, y fue en su momento partidaria del Brexit pero ahora no lo ve tan claro porque su línea de cosméticos ha sufrido como consecuencia de las nuevas trabas comerciales con la Unión Europea.

La actriz tiene 90 años , tres hijos, tres nietos y lleva 70 años en el mundo del espectáculo.Se casó cinco veces, la última con un hombre al que le lleva 32 años.