Jeremy Irons se suma al elenco de "El Conde de Montecristo"

Jeremy Irons se unió a Sam Claflin y al elenco de la serie "El Conde de Montecristo", producida por Palomar (Italia), en colaboración con Demb Productions (Francia) y dirigida por el director ganador del Oscar Bille August.

El ganador del Oscar asume el papel clave del Abbé Faria en su tercera colaboración con el director Bille August. Irons es mejor conocido por películas como "Mi secreto me condena" (por la que recibió el premio de la Academia al Mejor Actor), The House of the Spirits, House of Gucci y por su aclamado papel en la serie de televisión Watchmen.

El actor inglés interpretará al icónico personaje Abbé Faria, que se hace amigo de Edmond Dartés , el héroe de la novela de Alejandro Dumas. El protagónico quedó en manos del actor británico Sam Claflin (Piratas del Caribe: En mareas misteriosas, Los juegos del hambre, Peaky Blinders).

Faria juega un papel decisivo en llevar a cabo su venganza en la novela francesa. El rodaje está previsto en Malta en las próximas semanas.

El reparto reúne a Ana Girardot en el papel de Mercedes, así como a Mikkel Boe Følsgaard, Blake Ritson, Karla-Simone Spence, Michele Riondino, Lino Guanciale, Gabriella Pession y Nicolás Maupas.