Hollywood ignoró a "Barbie", el film que más hizo por la industria

De madrugada, cuando se apagaron las luces del Dolby Theatre , los responsables del éxito taquillero más resonante del 2023, abandonaron la sala con una pobre cosecha: un Oscar por la mejor canción original (What was I made for, de Billie Eilish, Finneas O'Connell).

Una estatuilla parece una respuesta mezquina para un film que lleva recaudados 1440 millones de dólares y que fue estrenado el año en el que la actividad cinematográfica se vio sacudida por la doble huelga de guionistas y actores . Ambos sectores irrumpieron intempestivamente en la escena para llamar la atención sobre el costado industrial de una tarea que siendo artística genera puestos de trabajo y tiene un impacto económico del que dependen miles de personas en todo el mundo.

"Barbie", protagonizada por Margot Robbie y dirigida por Greta Gerwig,fue un fenómeno-lo es todavía en algunos países- a escala global.Hubo colas ante los cines europeos, chinos y japoneses y hasta reactivó la venta de merchandising. Fue una especie de respuesta automática a las demandas de los trabajadores del cine.

La primera huelga de actores desde 1980 fue dura desde el primer día, se extendió a lo largo de 118 jornadas y se calcula que dejó pérdidas cercanas a los 4.000 millones de dólares, según las estimaciones más optimistas, y de hasta 7.000, según cálculos un poco más finos.

Al fin llegó el acuerdo y según el documento que difundió entonces el sindicato que nuclea a los intérpretes, consiguieron el mayor aumento de salarios mínimos en los últimos cuarenta años; mejoras en los ingresos residuales por programas de streaming y amplias protecciones de consentimiento y compensación en el uso de inteligencia artificial.

"Barbie", la película que permitió corporizar en el mundo real a la icónica muñeca, además de reirse de algunos estereotipos y ofrecer un musical divertido y lujoso sirvió para mostrar la importancia de una industria . Durante meses acaparó conversaciones y titulares por la fuerza de la taquilla.

Y después, cuando empezó la temporada de premios, se vio que difícilmente sus logros en boletería obtendrían el reconocimiento de la academia. "Barbie" estuvo nominada a mejor película pero su directora no estuvo en el lote de sus colegas más afortunados. La protagonista tampoco fue anotada entre las mejores actrices.

Cuando pasen los años y la ceremonia del domingo 10 sea un recuerdo, a ambas les quedará el consuelo de haber participado de un éxito que Hollywood puede ningunear pero el mundo premió con la concurrencia masiva a los cines.