Hizo dos papeles en "Friends" pero muy pocos se dieron cuenta

Si en una reunión de amigos o en una trivia televisiva preguntan por actores que hayan interpretado a dos personajes en la misma serie cuando se menciona a "Friends" todo el mundo recuerda a Lisa Kudrow que hacía de Phoebe y Ursula, gemelas idénticas en lo físico, con gustos distintos.

Sin embargo hay una intérprete menos protagónica que en el penúltimo capítulo de la primera temporada se puso en la piel de una enfermera y en otros nueve gloriosos episodios de distintas temporadas fue Estelle Leonard , la agente de Joey Tribbiani.

La enfermera fue olvidada rápidamente-y eso fue lo que le permitieran hacer otro papel- pero en cambio June Gable logró una auténtica creación con la mujer que estaba siempre ocupada cuando Joey llamaba para saber si había algo para él.

De los personajes secundarios Estelle es uno de los más reconocidos. Aseguran que cuando se presentó al casting estuvo a punto de ser rechazada porque la representante de artistas tenía que ser graciosa y a ella le salió una mujer demasiado seria.

Se lo manifestaron y entonces dejó el texto como estaba pero metió algunos cambios en el aspecto. Se pintó como una puerta, eligió una peluca Dolly Parton y empezó a fumar como una chimenea. El resto ya es historia; fue un éxito.

"En ese momento estaba en Los Ángeles y vi esta tienda de pelucas, un centro inmenso de pelucas. Entré y me dije: 'Mejor me pongo creativa'. Lo primero que vi fue toda una fila de pelucas de Dolly Parton. Y la armé desde ahí", reconoce la actriz que además es la madrina de Miley Cyrus.

Gable sigue relatando cómo creó el personaje tras encontrar la inspiración: "Fui a casa, me puse una camisa muy grande, me maquillé mal, me puse uñas largas color rosa. Luego compré uno de esos sándwiches grandes que venden en Nueva York y un cigarrillo. Fui allí, hice mi audición comiendo y fumando al mismo tiempo. Al final, tomé el cigarrillo y lo apagué en el sándwich y eso fue todo".