Gérard Depardieu asegura que él no violó a nadie

En una carta que envió a Le Figaro el actor francés Gérard Depardieu negó las violaciones y acoso sexual que le endilgan .

“Ya no puedo permitir lo que escucho, lo que he leído sobre mí durante varios meses. Pensé que no me importaba, pero no, en realidad no. Todo esto me afecta. Peor aún, me aniquila”, escribió.

“No soy ni violador ni acosador”, aseguró por primera vez ya que pese a la acumulación de denuncias hasta ahora no había hecho declaraciones respecto al caso Arnould ni sobre la investigación de publicada en abril de este año por el sitio Mediapart en la que otras 13 mujeres, incluyendo actrices, maquilladoras y asistentes de producción, revelaron que habían sido abusadas o acosadas por Depardieu.

Y a continuación ensaya una versión de los hechos para el caso más conocido.

Sin nombrar a Arnauld, en la carta el actor describe una situación en la que “una mujer vino a mi casa y voluntariamente entró en mi dormitorio. Ahora dice que fue violada ahí. Vino una segunda vez. No fue obligada, no hubo violencia ni protesta alguna. Me dijo que quería cantar conmigo las canciones de Barbara en el teatro Cirque d’Hiver. Me negué. Ella interpuso la demanda”, detalla en la carta en la que hace referencia al espectáculo teatral musical Depardieu Chante Barbara, basado en las canciones de Barbara, la afamada cantante y compositora francesa, que lleva adelante hace un par de años con presentaciones en su país y el resto de Europa.

El caso al que se refiere está avanzando actualmente en los tribunales e involucra a la actriz Charlotte Arnould . Además, en abril, el sitio web de investigación Mediapart publicó un informe detallado en el que 13 mujeres acusaron al actor de conducta sexual inapropiada, y durante el verano, la estación de radio France Inter informó sobre dos nuevas acusaciones.

Después de haber sido formalmente acusado en 2020, Depardieu continuó trabajando tanto en teatro como en cine, sin hacer declaraciones sobre el caso. Tampoco las hizo cuando la situación pareció complicarse con nuevas imputaciones.

Ninguna de las 13 mujeres que participaron del informe –la mayoría de sus nombres se mantuvo en reserva– lo denunciaron luego ante la Justicia: los abogados del actor negaron que se hubiese cometido algún crimen, aunque la investigación detalla presuntos incidentes en once rodajes a lo largo de dieciocho años, entre 2004 y 2022, entre ellos ataques de orden sexual como el ocurrido durante la filmación de Big House, en 2014, cuando el actor puso su mano bajo el vestido de una extra e intentó quitarle la ropa interior.