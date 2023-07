Eva Langoria: "La comunidad latina no tiene héroes"

Eva Langoria, la actriz de "Amas de casa desesperadas" debutó en la dirección cinematográfica con un relato acerca de un emprendedor mexicano y, previsiblemente, opinó que la comunidad latina no tiene héroes en pantalla.

La historia es la de un campesino, Richard Montañez, nacido en California (EEUU), hijo de inmigrantes mexicanos que comienza a trabajar en la fábrica Frito-Lay, donde conseguirá ascender a jefe de departamento de marketing multicultural por idear este aperitivo que hoy es reconocido internacionalmente.

"Nuestra comunidad no tiene héroes en pantalla. Yo me he sentido muchas veces como Richard Montañez, he tenido muchas veces en mi vida gente que me decía que no podía. Y el mensaje de la película es: hay que luchar", dijo Longoria en la presentación de la película en Madrid, aunque el 9 de junio se estrenó en las plataformas Disney+ y Star+.

La película se llama "Flamin ' Hot" y según Langoria "pensé que todo el mundo debería conocer la historia porque es realmente inspiradora". Ella escribió el guión con Lydia Ivette Chávez.El film es protagonizado por el actor estadounidense Jesse García.

"Flamin' Hot: El sabor que cambió la historia " trata sobre la superación que parte del atrevimiento de su protagonista, al recubrir con picante las frituras de maíz, consiguiendo ascender en su empresa y dejar una impronta con su cambio.

La novel directora y experimentada actriz insiste. "Nuestra comunidad -latinos- no tiene héroes en la pantalla, y sabía que era una oportunidad de crear uno que pudiera verse como mi padre, mi tío o mis hermanos", explicó .