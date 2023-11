¿En Bell Ville hay más avistajes de ovnis que en la zona del Uritorco?

El ex galán Jorge Mayorano, retirado del mundo del espectáculo desde hace años, dijo que le cambió la vida el avistaje de un objeto volador no identificado hace años, cuando estaba de gira, en el ingreso a la ciudad cordobesa de Bell Ville.

Lo llamativo es que un relato similar realizó este año, en el mes de abril, Ricardo Darín cuando era entrevistado en el programa español "El Hormiguero".

Pero lo más reciente es lo de Mayorano. "Hace 40 años estábamos de gira en Bell Ville Córdoba y vimos una nave gigante. Se cortó la energía de toda la zona. Cuando lo conté, me dijeron que estaba loco. No digo con quiénes estaba porque nunca hablaron y dos lo negaron, dijeron no haber visto nada. No estamos solos, todo es una mentira".

Y añadió: " Estamos dentro de un domo, no se puede volar a más de diez mil kilómetros de altura y lo del alunizaje no fue cierto; Stanley Kubrick hizo una puesta en escena en la que pasa un gato, se cae una torre de luz . Fue para la época en que estaba haciendo Una escalera al cielo, con Selva Alemán".

Los periodistas del diario La Nación, que entrevistaron a Mayorano-ahora dedicado a tareas rurales-consignaron que subrayó con una sonrisa el relato anterior por lo que no queda demasiado claro si lo que dice del alunizaje es una humorada o si realmente cree que el hombre no ha llegado a la luna.

Pero volviendo al ovni, el ex galán , consignó también que "creo que todos somos extraterrestres. Se cree que detrás de la gran barrera hay otras civilizaciones. No somos los únicos. He leído muchísimo y he aprendido, por ejemplo, a que no tenemos que tomar agua de la canilla porque tiene cloro, que cierra la glándula pineal o tercer ojo. Yo tomo agua solarizada, que es muy simple de conseguir y es poniendo una botella de agua durante tres horas al sol. De esa manera el sol absorbe el cloro".

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Mayorano no quiso decir quienes lo acompañaban en esa gira por lo que se ignora si uno de ellos era Darín, con quien por esa época -cuarenta años atrás- compartía cartel en la telenovela "Una escalera al cielo".

Darín en "El Hormiguero" dijo que habían estado en Bell Ville y "tomamos la ruta , nos fuimos a San Francisco a tratar de cenar, porque ahí nos estaban esperando en un restaurante. Y cuando íbamos por la ruta, de golpe: ‘Shhhh...' Apareció, adelante nuestro, arriba, en el cielo, un ovni. Un objeto volador no identificado"

"Era como una especie de jarrón. Y no podría precisar exactamente el color, pero iba del azul al rojo. Era más bien violáceo, si se puede decir".

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Y continuó. " Yo pensé que lo habíamos visto todos los que íbamos en el coche. Pero nadie dijo nada. El ovni desapareció. Y llegamos a San Francisco a cenar y en la mesa yo saqué el tema. Dije: ‘¿Qué es lo que acabamos de ver?'. Solo una persona coincidió conmigo, los demás pensaban que estaba loco, que estaba hablando de cualquier cosa"