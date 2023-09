El juego del miedo, ciencia ficción y más: qué ver en cines el fin de semana

Varios estrenos renovaron la cartelera de los cines, entre los que se destaca la ciencia ficción, el terror y un film argentino.

Saw X: el juego del miedo

John Kramer (Tobin Bell) está de vuelta. La entrega más perturbadora de la franquicia de SAW explora el capítulo nunca antes contado del juego más personal de Jigsaw. Toma lugar entre los eventos ocurridos de SAW I (El juego del miedo) y SAW II (El juego del miedo 2), un enfermo y desesperado John viaja a México por un arriesgado y experimental procedimiento médico con la esperanza de encontrar milagrosamente una cura para su cáncer - solo para descubrir que toda la operación es una estafa y defrauda a los más vulnerables. Armado de un nuevo propósito, el infame asesino serial regresa a su trabajo, intercambiando papeles con los estafadores en su característico estilo visceral a través de tortuosas, trastornadas e ingeniosas trampas.

Resistencia

Dirigida por Gareth Edwards (ROGUE ONE, Godzilla) RESISTENCIA es un épico thriller de acción que se sitúa en medio de una guerra futura entre la raza humana y las fuerzas de la inteligencia artificial (IA). Joshua (Washington), un endurecido ex agente de las fuerzas especiales, en duelo por la desaparición de su esposa (Chan), es reclutado para cazar y matar al Creador, el escurridizo arquitecto de la IA avanzada que ha desarrollado un arma misteriosa con el poder de acabar con la guerra... y con la propia humanidad. Joshua y su equipo de agentes de élite atraviesan las líneas enemigas y se adentran en el oscuro corazón del territorio ocupado por la IA... sólo para descubrir que el arma que debe destruir es una IA con forma de niña (Voyles).

Una flor en el barro

Un maestro llega a un humilde colegio del conurbano bonaerense para ejercer una suplencia. Allí conoce a Sofía, una niña superdotada de 7 años. El maestro rápidamente nota que Sofía puede ser un caso de talento perdido en ese entorno y decide hacer algo para ayudarla. Se encontrará con un montón de obstáculos de una sociedad que no esta preparada y emprenderá una quijotesca lucha para lograr su objetivo: Que la inteligencia de Sofia no se eche a perder.

Paw Patrol: la superpelícula

Cuando un meteorito mágico aterriza en Adventure City, otorga superpoderes a los cachorros de PAW Patrol, ¡transformándolos en los SÚPER CACHORROS! Para Skye, la más pequeña del equipo, sus nuevos poderes son un sueño hecho realidad. Pero las cosas empeoran cuando el archirrival de los cachorros, Humdinger, escapa de la cárcel y se une a una científica loca para robarles los superpoderes. Con el destino de Adventure City en juego, los Súper Cachorros deberán detener a los supervillanos antes de que sea demasiado tarde, y Skye deberá aprender que incluso el cachorro más pequeño puede marcar la diferencia.

