El Festival de Venecia les hace un lugar a los directores cancelados

Las nuevas películas de Woody Allen y Román Polanski serán exhibidas en el Festival de Cine de Venecia aunque sobre ambos directores siguen pesando denuncias que derivaron en la cancelación de ambos.

Los realizadores son muy queridos en Italia, al margen de las acusaciones de abuso sexual a menores que soportan ambos.

Polanski regresa por primera vez desde 2019, cuando la presidenta del Jurado era Lucrecia Martel, y se llevó el Gran Premio del Jurado. Ahora acompañará The Palace, sobre la víspera de Año Nuevo en 1999 en un hotel suizo, con John Cleese y Mickey Rourke.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Woody Allen estrena su primera película de producción francesa, Coup de Chance. Y Luc Besson, quien recientemente fue absuelto de cargos en un caso de violación, también estará en el Lido con Dogman, protagonizada por Caleb Landry Jones.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Además de las películas de Polanski y Allen, también se proyectarán fuera de competencia The Wonderful Story of Henry Sugar (La maravillosa historia de Henry Sugar), mediometraje de Wes Anderson, inspirada en Roald Dahl, con Benedict Cumberbatch, Dev Patel y Ralph Fiennes; Aggro Dr1ft, de Harmony Korine; Hit Man, de Richard Linklater; Menus Plaisirs – Les Troisgros, de Frederick Wiseman, y The Caine Mutiny Court-Marshall, de William Friedkin, el director de El exorcista.

En medio de las duras críticas y de las celebraciones por poder disfrutar de la obra de dos autores de la talla de Polansky y Allen y en el marco de la Biennale, Alberto Barbera, director del festival, volvió a defender la idea de presentar las películas de ambos cineastas.

"No ve dónde está el problema" dijo tras ser preguntado sobre la posibilidad de que haya protestas por la decisión de incluir las cintas de Allen, Polanski y Luc Besson, también salpicado por acusaciones de abusos sexuales.