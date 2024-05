"El correo" triunfa en Netflix y usa como disparador el corralito argentino

FOTO: "No confío en los bancos; miren lo que está pasando en Argentina" dice el chofer.

"El correo" es una película española dirigida por Daniel Calparsoro que consiguió escalar posiciones en el ranking de lo más visto en Netflix gracias al buen ritmo de una historia protagonizada por un humilde valet parking que se convierte en conductor de vehículos que llevan y traen millones de euros de origen espurio para lavar.

Una de las razones del éxito del film que protagoniza Arón Piper es que se promocionó como basada en una historia real. Su protagonista ve abrirse un mundo de posibilidades cuando establece contacto con ingeniero de sistemas franco-italiano Hervé Falciani.

Conocido por su revelación de datos confidenciales de HSBC en 2015, Falciani desató uno de los mayores escándalos financieros de la última década.

La filtración de información no solo expuso miles de cuentas utilizadas para evadir impuestos, sino que también reveló una red de corrupción que implicaba a políticos, celebridades y empresarios de renombre mundial.

Algunos de los nombres destacados en la lista incluyen a Arleta Ricci, heredera de la diseñadora Nina Ricci; el actor Christian Slater; el legendario músico David Bowie; la supermodelo Elle MacPherson; los pilotos de Fórmula 1 Michael Schumacher y Fernando Alonso; el músico Phil Collins; y la icónica cantante Tina Turner, entre otros.

La película arranca en el 2000 y concluye en nuestros días . Y como telón de fondo del paulatino enriquecimiento del casi adolescente de Vallecas que traslada portafolios repletos de euros y dólares desde la Costa del Sol a Bruselas , hay especies de separadores con imágenes que marcan el ritmo de la política española y, sobre todo, la economía y algunos de los escándalos financieros más resonantes de los últimos 20 años.

Pero es en el viaje inicial de Iván Márquez entre Bélgica y España donde asoma una segmento doloroso de la realidad argentina de comienzos de siglo.

Dos policías detienen el paso del vehículo deportivo que guía el ex valet parking. El muchacho palidece cuando le piden que abra el baúl porque allì se encuentra un maletín rebosante de euros.

¿"Y esto?" le preguntan, sorprendidos, los agentes del orden.El conductor les explica que se encuentra a punto de cerrar una operación inmobiliaria .

"¿ Y no pensó en que existen los bancos?" dice uno de los policías . Y Márquez sin ponerse colorado dice "no son seguros... o es que no habéis visto lo que está sucediendo ahora mismo en la Argentina".

El argumento prospera no porque los agentes se conmuevan con el despojo sufrido por los ahorristas argentinos sino porque forman parte de la organización que se dedica al lavado de activos pero el chofer respira aliviado creyendo que por una vez le resultó útil la costumbre paterna de ver las noticias internacionales. Y en ese momento el mundo no podía creer que entidades de cierto prestigio se apoderaran , sin màs , de los ahorros de sus clientes.