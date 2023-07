Debido al paro de actores, este año no se entregarán los premios Emmy

La entrega de los Emmy, prevista inicialmente para el 18 de septiembre, no se realizará este año .Los máximos galardones que concede anualmente la Academia de Televisión de EE UU han sido afectados por la huelga de guionistas y actores que se está desarrollando en Hollywood.

En vista de la prolongación del conflicto se dispuso que la esperada ceremonia se lleve a cabo en el mes de enero de 2024.

Esta es la segunda vez en la historia que se pospone la entrega. La primera tuvo lugar en 2001, cuando estaba anunciada para la segunda quincena de septiembre .Ya se sabe, a principios de ese mes se registró el ataque a las Torres Gemelas.En esa ocasión se concretó en noviembre.

Este es el segundo año. Será en 2024, pero en principio los Globos de Oro tendrían lugar el domingo 7 de enero y los de la Crítica el 14 del mismo mes, por lo que ya tendrían que pasar a finales de enero.

Nominados

HBO quedó a la cabeza de las nominaciones gracias a tres de sus producciones: Succession (que aspira a 27 premios), The Last Of Us (24) y The White Lotus (23).

La septuagésima quinta edición se destaca por romper varios récords dentro de la industria televisiva, como es el caso de Pedro Pascal y sus tres nominaciones, que lo convierten en el actor de origen latino más nominado en un año: Actor principal de drama en The Last of Us, actor invitado de comedia en Saturday Night Live y narrador en Patagonia: Life on the Edge of the World.

La categoría de actriz secundaria de comedia tiene por primera vez en la historia cuatro mujeres negras nominadas, el numero más alto en la historia de la terna. Ayo Edebiri (El oso), Jessica Williams (Shrinking) y Janelle James y Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary), son las mujeres que competirán en esta categoría.