De Niro: "La mentira es una herramienta más del arsenal de los charlatanes"

FOTO: Le editaron el discurso para que no criticara a Trump pero leyó el original .

Robert de Niro se indignó porque le modificaron el discurso que había preparado para agradecer la entrega del premio especial Gotham Historical Icon & Creator Tribute por su participación en "Los asesinos de la luna", su última película .

Militante desde siempre en las filas del partido demócrata, el protagonista de "Taxi driver" había preparado unas encendidas palabras en las que , a la par de agradecer el galardón y aludir a la situación de la industria cinematográfica , criticaba con dureza al ex presidente Donald Trump.

Grande fue su sorpresa cuando le entregaron el papel que había presentado a los organizadores y se encontró con que había volado la introducción y el resto estaba editado de manera que había perdido su virulencia.

Por supuesto, no se iba a quedar callado y tampoco estaba de acuerdo con la lectura de la versión edulcorada de su discurso.

“Sólo quiero decir una cosa. El principio de mi discurso fue editado, cortado, y yo no lo sabía. Y quiero leerlo”, dijo, antes de sacar su teléfono celular y proceder a la lectura del original. “La historia ya no es historia. La verdad ya no es verdad. Incluso los hechos están siendo sustituidos por hechos ficticios, impulsados por teorías conspirativas. La mentira se ha convertido en una herramienta más del arsenal de los charlatanes”.

En otro pasaje de su alocución señaló que “en Florida, se enseña a los jóvenes estudiantes que los esclavos fueron instruidos en habilidades que podían beneficiarlos en lo personal, y la industria del entretenimiento no es inmune a esta enfermedad”, agregó y a continuación citó una frase de John Wayne sobre “arrebatar este gran país” a los pueblos originarios.

“El expresidente nos mintió más de 30 mil veces durante sus cuatro años de mandato. Y mantiene el ritmo en su actual campaña, pero con todas sus mentiras no puede ocultar su alma. Ataca a los débiles, destruye los dones de la naturaleza y muestra falta de respeto, por ejemplo, al utilizar la palabra “Pocahontas” como insulto".

De remate, De Niro lamentó lo que hicieron los organizadores de la entrega de premios y la de Apple: y finalizó “Gotham, bla, bla, bla, no me dan ganas de darles las gracias por lo que han hecho. ¿Cómo se atreven? Ahora voy a pasar a recibir el premio”.

El actor compartió mesa con Martín Scorsese y acudió a la ceremonia en compañía de su novia Tiffany Chen, madre de su última hija, Gia Virginia.