Daniel Radcliffe, un ídolo de los chicos que vuelve a hablar de sus adicciones

Daniel Radcliffe tenía solo 11 años en 2001 cuando se estrenó "Harry Potter y la piedra filosofal" y el mundo pudo darle su rostro al mago que muchos ya conocían por los libros de su creadora, J K Rowling. Diez años más tarde, el nene se había convertido en un joven millonario, expuesto a peligrosas adicciones

Los problemas se manifestaron cuando quedó claro que el final se avecinaba,

En una entrevista en BBC Radio, el actor reflexionó sobre las dificultades poco frecuentes que tuvo que enfrentar durante su niñez y su adolescencia y cómo la incertidumbre sobre su futuro profesional y personal lo terminaron acercando a la continua ingesta de alcohol.

“Era una manera de no enfrentarme al futuro, a cómo iba a afrontar mi vida después de Harry Potter. Sentía pánico por saber cuál iba a ser mi siguiente paso. Tuve mis problemas con el alcohol, sobre todo durante mis últimos años de adolescente, cuando empezaba a salir por las noches”.

“La forma más rápida de olvidar que me estaban mirando era emborracharme. Pero claro, cuando estás muy borracho pensabas: ‘Oh, la gente ahora me mira porque estoy muy borracho, así que a lo mejor debería beber más para ignorarlos’”.

Según indicó, aquellas situaciones comenzaron a volverse más frecuentes en el último tramo de su adolescencia, y reconoció que llegó a aparecer borracho en el set en más de una ocasión. “Nunca bebí en el estudio, pero llegaba aún bebido. De hecho, hay muchas escenas donde veo que estoy ido”, rememoró. El actor contó, además, que recurrió a la ayuda de profesionales y gracias a eso pudo rehabilitarse por completo.

Acerca de la influencia que sus mayores pudieron tener en sus adicciones, el actor que encarnó al mago más famoso del cine sostuvo que « ves a todo el mundo por ahí abusando de las drogas y el alcohol porque supuestamente son sustancias divertidas, que cualquiera puede usar, y no parece una mala idea. No tenía a nadie cerca que me avisara de forma honesta de las consecuencias que esto tenía».