Cumple 84 años Al Pacino, uno de actores icónicos del siglo XX

Al pacino cumple 84 años reconocido como uno de los actores más reconocidos del siglo pasado y una de las estrellas de su generación, en donde se hizo famoso por interpretar roles de personajes complejos, marginales, outsiders, ligados al hampa y toda una serie de complejidades que lo convirtieron en una figura destacada y muy representativa de la cultura de masas estadounidense.

El año pasado fue padre de su cuarto hijo, llamado Roman, junto a Noor Alfallah, su entonces joven novia de 29 años.Uno de los amigos que no tardó en pronunciarse públicamente fue Robert De Niro, con quien trabajó en varias oportunidades, como en el caso de El irlandés.

El actor de Cabo de miedo fue padre en mayo de 2022 , a los 79 años, y le envió un mensaje de “complicidad” a su colega. “Vamos a hacer salidas de juegos y a cambiar pañales, estoy muy feliz por él, que Dios lo bendiga”.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

En 1972 Al Pacino dio el primer paso hacia la fama con "El padrino".La película dirigida por Francis Ford Coppola marcó su carrera. "Estoy acá porque hice El padrino", declaró el actor una de las reuniones que se hicieron por los 50 años de la película. "Para un actor, eso es como ganar la lotería".

Once años más tarde, en 1983, llegarìa "Scarface", donde interpretó al narcotraficante Tony Montana . Los rumores cuentan que el actor no había probado en su vida la cocaína (otra de las grandes protagonistas de la película) y que De Palma tuvo que darle algunas indicaciones para que pudiese manejarse como el narcotraficante que interpretaba.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

La famosa montaña que se ve al final es leche en polvo. El departamento de producción no midió bien las cantidades y puso el doble de lo que el director les pidió, pero Stone aseguró que no era para tanto. "He visto mesas de cristal con más cantidad en despachos de productores cinematográficos", aseguró.

Si el espectador quiere asistir a una clase de actuaciòn tiene que ver "perfume de mujer" (1992).En esa inolvidable película interpreta a un ciego que conduce una Ferrari y que luego baila el tango "Por una cabeza". Y lo hace tan bien que uno cree que ambas cosas son perfectamente normales y posibles.

Dos hechos sin vinculación entre sí han relacionado a Al Pacino con la Argentina. Uno es su larga convivencia con nuestra compatriota Lucila Polak.En 2016 ambos llegaron al país de visita y el actor concurrió con su novia a una función de gala en el Colón.

Antes de esa fecha, en 1993, compartió elenco con Jorge Porcel en el film Carlito´s Way. En él el humorista argentino interpretó a Sasso, el dueño del club nocturno “Paraíso”

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Dirigida por Martin Brest y protagonizada por Al Pacino y Chris O’Donnell, es una adaptación de la novela Il buio e il miele (La oscuridad y la miel) de Giovanni Arpino y también es un remake de la película Perfume de mujer (Profumo di donna), dirigida por Dino Risi en 1974.

Al comienzo Pacino no estaba muy convencido del papel pero lo terminó haciendo por insistencia de su agente. Haber seguido ese consejo fue clave ya que por ese papel ganó el Oscar como Mejor Actor en 1993. Para prepararlo, tuvo que asistir a una escuela para ciegos, tomó clases de tango y el personaje lo interpretaba hasta por fuera de las cámaras, mostrando a Pacino como el actor "de método" que caracteriza su trabajo.