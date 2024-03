Convocan a celebrar en California los 50 años de "La familia Ingalls"

La cita es del 22 al 24 de marzo en Simi Valley, California y la idea es celebrar los 50 años de la grabación del primer capítulo de ÇLa familia Ingalls" (Little house on the prairie), una serie indestructible que sigue en la tele atrapando a nuevas generaciones pese a que algunos de los niños que muestra ya son abuelos y su protagonista excluyente, el actor Michael Landon, dejó este mundo hace casi 33 años.

Pero los sobrevivientes, Melissa Gilbert (Laura Ingalls), Dean Butler (Almanzo Wilder), Alison Arngrim (Nellie Oleson), Karen Grassle (Caroline), entre otros, participarán de lo que prometen, será un homenaje a los actores y un regalo especial para los fanáticos que crecieron viendo las aventuras de los Ingalls.

La serie tiene tantos perfiles como espectadores. Se usa el apellido para aludir a familias perfectas, armónicas y unidas y no pasa un año en que no aparezcan también, en contrapartida, detalles escabrosos sobre integrantes del elenco.

Hay un morbo especial del periodismo por retratar los presuntos dramas de los intérpretes en contraposición a la vida sencilla, esforzada y casta de los personajes.Como sea, el público tendrá ocasión ahora de compartir jornadas con los actores e ingresar a los sets de filmación, recreados en detalle para revivir los principales momentos.

Los capítulos originales de La Familia Ingalls se emitieron entre 1974 y 1983. Son 204 en 9 temporadas, pero se siguen viendo en buena parte del mundo.

La entrada general al Big Ranch, sede de los festejos, costará 45 dólares para adultos y 15 para niños.

Ese ticket permite el ingreso a la sala de exposiciones, la carpa de entretenimiento, el contacto con los actores, concursos y caminatas por la plaza de Walnut Grove.

Algo que seguramente los fanáticos de la serie están esperando es el segmento de "Proyecciones y debates" donde se podrá hablar de las características de los episodios màs controvertidos y los más exitosos.

Los pases VIP de 3 días se están vendiendo por internet a 500 dólares para adultos y 200 para menores.Las Bodas de Oro del primer capítulo se festejarán en el Rancho Santa Susana Community los dìas 22,23 y 24 de marzo, de 10 a 18.