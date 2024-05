Con lo que cobró por "Nahir", el padre puso un criadero de pollos

La película "Nahir" que incorporó el pasado 22 a su cartelera Amazon Prime Video viene cosechando buenas críticas y es uno de los principales atractivos de la plataforma en esta época del año.

Desde antes de que se estrenara el film sobre el crimen de Fernando Pastorizzo y la condena a su asesina, Nahir Galarza, han existido distintos intentos de averiguar cuánto ha cobrado la joven por ceder los derechos de imagen.

Hasta el momento una de las investigaciones màs serias, por la diversidad de fuentes consultadas, es la que realizó el diario porteño La Nación.

El abogado de Nahir Galarza, José Ostolaza , citado por el matutino, asegura que no intervino en ningún tipo de contrato o acuerdo con los productores de la película. “Esa circunstancia estuvo manejada pura y exclusivamente por la familia, creo yo, de Nahir Galarza, si es que realmente hubo eso que dicen que hubo, algún tipo de pago. A mí no me consta”.

Aunque con las dos biopic que estàn en proceso de elaboración más la película los expertos coinciden en que Nahir embolsará alrededor de medio millón de dólares, hasta ahora sólo recibió 50 mil dólares.

Las fuentes citadas por el diario señalan que con ese dinero Marcelo Galarza, el padre de Nahir, puso un criadero de pollos en Gualeguaychú.

También existía un fuerte interés por conocer si la familia de la víctima, Fernando Pastorizzo, cobró algo por la película .Como los espectadores ya habrán notado, y seguramente por cuestiones legales , en el film renombraron al adolescente que a los fines cinematogràficos pasó a llamarse Federico.

El abogado de la madre de Fernando Pastorizzo, Rubén Virué, confirmò que su representada, Silvia Mantegazza, “No cobró absolutamente nada”.

No descartò, sin embargo, reclamar algún tipo de resarcimiento si la historia lesiona el buen nombre de Fernando o de su familia. En la película el chico es retratado como un maltratador que, con cierta frecuencia, insultaba a su novia .

En cuanto a Marcelo Galarza resulta paradójico que haya podido instalar un criadero con lo obtenido por su hija en una película donde ella termina acusándolo de ser el verdadero autor de los dos tiros que mataron a Fernando.