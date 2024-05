Clint Eastwood tuvo que desmentir la devolución de sus premios Oscar

FOTO: Los ganó en buena ley y no piensa devolverlos.

Clint Eastwood tuvo que salir a aclarar que la versión según la cual habìa devuelto os premios Oscar que obtuvo en su dilatada carrera era un invento.

En un meme que circuló sobre todo en Facebook se afirma que el co protagonista y director de "Million dolar baby" devolvió a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas todos los premios que cosechó porque no quería que se lo asocie a “ninguna de las tonterías del despertar de Hollywood”, una institución que “está moralmente en quiebra”.

El escrito surgió en la cuenta “The America’s Last Last of Defense”, que genera y comparte una variedad de publicaciones de humor, con intenciones satíricas.

En la misma página se aclara que nada de lo que se comparte allí es real, pero a pesar de eso el meme, que fue publicado el miércoles 15 de mayo, tiene 42 likes y la mayoría de los comentaristas parecen haber tomado literalmente la información.

Según confirmó People, uno de los managers de Eastwood indicó que nada de eso era verdad y que el artista ni siquiera maneja las redes sociales.

Clint cumplirá 94 años el 31 de mayo y hace unos meses terminó de rodar "El jurado 2" , un drama tribunalicio que todavía no tiene fecha de estreno y que protagonizan Nicholas Hoult, Justin Kempy Toni Collette.

Por su trabajo en "Los imperdonables" (1992) y en "Million Dollar Baby" (2004), Eastwood fue galardonado con los premios Óscar a mejor director y mejor película.