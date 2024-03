Chuck Norris celebró los 84 años y asegura que se siente de 48

Chuck Norris, el protagonista de "Walker, Texas Ranger" celebró sus primeros 84 años de vida y compartió un video en su cuenta de Instagram mostrando su impresionante forma física mientras practicaba boxeo al aire libre, con el mar de fondo.

"¡Tengo 84 años hoy, pero me siento como si tuviera 48!", aseguró el actor en el video que se viralizó y que sorprendió a sus fans.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Norris se ha mantenido activo en las redes sociales, compartiendo momentos de su rutina de entrenamiento y anunciando su regreso a la pantalla grande con la película de ciencia ficción y acción "Agent Recon", lo que ha generado gran expectativa entre sus seguidores.

Desde su papel junto a Bruce Lee en "The Way of the Dragon" hasta sus recientes apariciones en "The Expendables 2", Chuck Norris sigue siendo un ícono del género de acción y un referente de inspiración para muchas personas en todo el mundo.

Además de sus logros en el cine y las artes marciales, Chuck Norris es conocido por las "Chuck Norris Facts", una serie de anécdotas humorísticas que exageran sus habilidades y proezas. Estos chistes reflejan el cariño y admiración que el público siente hacia él.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

En cuanto a la destreza que adquirió y que le permitió brillar en cierto tipo de películas de acción , su experiencia està ligada a su paso por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos como policía militar .

Se unió a la milicia con 18 años y fue enviado a Corea del Sur, lugar en el que descubrió el mundo de las artes marciales.

Cuando regresó a Estados Unidos, Norris participó en diferentes competiciones deportivas y siguió entrenando para mejorar su condición física, así como exploró a fondo el karate, boxeo y jiu-jitsu brasileño.