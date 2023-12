Christian Bale y Bradley Cooper se unirán para hacer una película de espionaje

Christian Bale y Bradley Cooper, quienes compartieron pantalla en "Escándalo americano", se reunirán para "Best Of Enemies". Los derechos de la película fueron adquiridos por Amazon MGM Studios, y se basará en la novela de no ficción ‘Best of Enemies: The Last Great Spy Story of the Cold War’ escrita por Eric Dezenhall y Gus Russo.

La trama gira en torno a dos espías, uno de la KGB y otro de la CIA, que desarrollan una amistad inesperada y se convierten en figuras clave para resolver algunos de los casos de espionaje más famosos e importantes del siglo XX.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

El guion de la película estará a cargo de Eric Warren Singer, y la producción será llevada a cabo por Charles Roven. Ambos, al igual que Bale y Cooper, trabajaron juntos en ‘Escándalo americano’. Tras su éxito como director en ‘Nace una estrella’ y ‘Maestro’, han circulado rumores que sugieren que Bradley Cooper podría asumir la dirección de la cinta, pero todavía no se ha confirmado.

Bale asumirá el papel del agente de la KGB, Gennady Vasilenko, mientras que Cooper interpretará al agente de la CIA, Jack Platt. A pesar de ser una película de Amazon MGM Studios, la película se estrenará en salas de cine, y no hará su debut en Amazon Prime. Sin embargo, la fecha de estreno aún no ha sido anunciada.