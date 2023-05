"Cannes no es un festival de violadores" dijo su director, Thierry Frémaux

La actriz Adèle Haenel publicó una carta abierta en la que asegura que Cannes ampara a los violadores. “Se dan la mano para proteger a los Gerard Depardieu, los Roman Polanski y a los Dominique Boutonatts. Les molesta que las víctimas hagan demasiado ruido. Prefieren que desaparezcamos y muramos en silencio”.

Sus afirmaciones merecieron una contundente respuesta del director de la muestra, Thierry Frémaux.

"A decir verdad, en mi vida, solo tengo una regla, es la libertad de pensar y la libertad de expresión y acción dentro de un marco legal", aseguró después de preguntarles a los periodistas presentes si realmente creían que Cannes celebraba a los violadores, como sugirió Haenel.

"Ella no pensó eso cuando vino a Cannes a menos que sufriera una disonancia loca", dijo Fremaux, recordando el paso de la actriz por el festival, "la gente usa Cannes para hablar de ciertos temas y es normal porque les damos una plataforma", reflexionó.

Thierry Frémaux, director del Festival de Cannes, es consciente de los cuestionamientos que sobrevuelan el certamen, y los ha abordado durante una mesa redonda al poco de que empezara. Se ha referido sobre todo a la carta de Haenel, donde afirmaba que el festival “hace cualquier cosa para defender a los violadores” y acusaba a la industria de “desbaratar” e impedir el estallido de un movimiento MeToo en Francia.

“Ella es muy radical, pero es un comentario erróneo. Está fuera de lugar”, asegura Frémaux. “ Si esto fuera un festival para violadores no estarían aquí escuchándome, no estarían aquí quejandose de que no tienen entradas”, añadió en referencia a las habituales dificultades del festival de cara a conseguir entradas para sus pases.