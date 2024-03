"Boulevard", la película que Robin Williams protagonizó pero no llegó a ver

Robin Williams murió antes de que se estrenara "Boulevard", la última película que rodó a las órdenes del director Dito Montiel y que ahora está disponible en la plataforma de streaming Amazon Prime Video.

En la historia del film que se estrenó en 2015, Williams interpreta a Nolan Mack , un empleado bancario de una pequeña sucursal que lleva algo más de 25 años realizando el mismo trabajo y que tiene una vida extremadamente normal y rutinaria en la que las sorpresas no tienen cabida.

Casado desde siempre con Joy (una espectacular Kathy Baker), Nolan reproduce en el interior de su casa maniobras tan repetitivas como en su oficina.

Cada uno de los integrantes de la pareja duerme en su propio cuarto para no importunar al otro, a menudo los reúne el televisor para ver algún programa de preguntas y respuestas y de vez en cuando, el matrimonio suele invitar a cenar a Winston (Bob Odenkirk, el protagonista de Better call

Saul) , un amigo de él, y a su acompañante de turno.

Nada altera la sacrosanta rutina. Excepto, quizás, el anuncio de un ascenso y el eventual traslado a otra sucursal. Pero un día, de después de visitar al padre en el geriátrico, Nolan se distrae mirando a las prostitutas que se muestran a ambos lados del boulevard, y arrolla a un jovencito.

El accidente no generará mayores inconvenientes porque el golpe fue leve, pero a partir de ese momento la existencia del bancario gris dará un giro de 180 grados.

A punto de cumplirse 10 años de la muerte de Robin Williams, el director de su ùltimo film recordó la experiencia de trabajar con el actor.

Tal como cualquiera puede suponerlo, "le gustaba hacer bromas a todo el mundo" asegura Dito Montiel, "pero muchas veces, entre toma y toma, intentaba estudiar a fondo el personaje".

Montiel dijo que le "encantó" trabajar con Williams en "Boulevard" y que aunque era admirador del actor, le sorprendió ver cómo se sumergió en el papel.

"Ganó un Premio de la Academia como actor dramático, así que no me sorprendió tanto que pudiera hacerlo", dijo el director. "Me sorprendió lo bien que lo hizo, honestamente, porque uno ideas preconcebidas de mucha gente famosa".

Montiel, quien admite que todavía conserva algunos de los mensajes telefónicos que Williams le dejó, dice que fue "increíble" conocer al actor mientras trabajaban en el filme y que fue aún mejor oírlo decir que estaba complacido con su actuación.

"Yo solo pensaba, `caray, espero que de verdad le guste' y realmente le gustó", dijo Montiel. "Lo extraño. Fue muy bonito hacer una película con él"