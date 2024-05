Aseguran que Jennifer López y Ben Affleck están muy cerca del divorcio

Hay una regla no escrita en el universo de los famosos que reconoce pocas excepciones: cuanto más pomposa es la fiesta de casamiento, menos dura el matrimonio.Los que parecen estar al borde de la ruptura después de una ceremonia sacada de un cuento de hadas son Jennifer López y Ben Affleck.

In Touch es el portal de noticias norteamericano que afirma que Ben Affleck tomó la decisión de mudarse de la residencia que compartía con Jennifer López, marcando un punto límite en su relación.

Los seguidores de la pareja hollywoodense notaron una creciente distancia entre ellos en las últimas semanas, con señales evidentes como la ausencia de Affleck en la Met Gala del 6 de mayo, evento en el que su esposa ocupaba un papel destacado como copresidenta.

Aunque la justificación oficial de Ben fue su ocupación filmando “The Accountant 2? (la segunda parte de El contador), la fuente de In Touch sostiene que el deterioro de su relación fue la verdadera causa de su ausencia.

“Ahora está enfocado en su trabajo y en sus hijos”, añadió el confidente. “Ben ya se mudó y probablemente tendrán que vender la casa de ensueño que estuvieron dos años buscando. Nunca dejarán de amarse, pero ella no puede controlarlo, y él no puede cambiarla. No había manera de que esto pudiera durar”, aseguró la fuente.

La tensión en la relación parece haber alcanzado un punto crítico, llevando a Affleck a abandonar la lujosa residencia que compartía con JLo desde 2023.

Entre otros problemas relacionados con el divorcio inminente está el tema inmobiliario ya que ambos pusieron en venta las fastuosas mansiones que tenían antes de casarse para empezar de cero en una casa nueva y ahora tienen que salir a buscar vivienda.