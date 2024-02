Amor en plataformas: 3 series para no perderse en San Valentín

FOTO: Las plataformas tienen varias propuestas románticas para no perderse.

El romance, el amor y el desamor es una temática recurrente en el cine y en el último tiempo sobre todo en las series, que tienen más que interesantes opciones para disfrutar de esta temática.

A continuación, repasamos algunas opciones para ver en San Valentín en distintas plataformas:

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Desde cero (Netflix)

Una artista (interpretada por Zoe Saldaña) se enamora de un chef en Italia y se embarca en un viaje transformador, donde descubre el amor, la pérdida, la resiliencia y la esperanza entre culturas y continentes.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Modern Love (Amazon Prime Video)

Una amistad improbable. Un amor perdido que vuelve a resurgir. Un matrimonio en su punto de inflexión. Una cita que tal vez no lo haya sido. Una nueva familia poco convencional. Estas son las extraordinarias historias de las alegrías y las tribulaciones del amor, cada una de ellas basada en un artículo personal sobre relaciones reales de la adorada columna de The New York Times "Modern Love". Con dos temporadas de la versión clásica, también se pueden explorar sus versiones centradas en distintos países del mundo.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Secretos de un matrimonio (HBO Max)

Una crónica de los muchos años de amor y confusión que unen a una pareja estadounidense contemporánea, siguiendo su relación a medida que avanza a través de una serie de etapas sucesivas: matrimonio, infidelidad, divorcio y asociaciones posteriores. Protagonizada por Jessica Chastain y Oscar Isaac.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/