Acción, triángulo amoroso y más: qué películas llegaron a los cines

Varios estrenos llegaron a los cines argentinos para disfrutar durante el fin de semana. Desde un film que se mete en el mundo del amor y el tenis con Zendaya, también hay terror y acción.

Desafiantes

Del visionario cineasta Luca Guadagnino, “Desafiantes” está protagonizada por Zendaya como Tashi Duncan, una ex prodigio del tenis convertida en entrenadora y una fuerza de la naturaleza que no se disculpa por su juego dentro y fuera de la cancha. Casada con un campeón en una racha de derrotas (Mike Faist), la estrategia de Tashi para la redención de su marido da un giro sorprendente cuando debe enfrentarse al fracasado Patrick (Josh O'Connor), su ex mejor amigo y ex novio de Tashi. Mientras sus pasados y presentes chocan y las tensiones aumentan, Tashi debe preguntarse: ¿cuánto costará ganar?

Contra todos

Boy (Bill Skarsgård) es un joven que deberá enfrentarse a la desquiciada matriarca de una corrupta dinastía post apocalíptica que lo dejó huérfano, sordo y sin voz. Tras vivir una trágica infancia, un enigmático chamán lo convertirá en un instrumento de venganza y lo soltará en su lejana distopía en vísperas de la matanza anual de disidentes. Intentando encontrar su lugar, Boy se unirá a un grupo de resistencia a la vez que mantendrá intensas discusiones con el fantasma de su rebelde hermana menor

RED

Mei Lee, una niña de 13 años un poco rara pero segura de sí misma, que se debate entre seguir siendo la hija obediente que su madre quiere que sea y el caos de la adolescencia.

Vermin: La Plaga

Kaleb está a punto de cumplir 30 años y nunca ha estado más solo. Está peleando con su hermana por un asunto de herencia y ha cortado los lazos con su mejor amigo. Apasionado por los animales exóticos, un día llega a casa con una araña muy venenosa que accidentalmente escapa. Estas rápidamente se reproducen y los habitantes del edificio intentarán sobrevivir a una plaga que se sale de control.

Spy Family Code: White

Loid Forger es en realidad un espía de nombre clave Twilight, cuyo objetivo es acercarse a un importante político para mantener la paz entre dos potencias limítrofes. Para ello, Loid construye una familia falsa con Yor, una asesina, aunque ninguno de los dos conoce la verdadera profesión del otro.

Cineclub Municipal Hugo del Carril

Días perfectos

Re-Estreno Especial

(Perfect Days, Japón, 2023, DCP, 124’, ATP)

Dirección: Wim Wenders. Con Koji Yakusho, Tokio Emoto.

Hirayama parece totalmente satisfecho con su sencilla vida de limpiador de baños públicos en Tokio. Fuera de su estructurada rutina diaria, disfruta de su pasión por la música y los libros. Le encantan los árboles y les hace fotos. Una serie de encuentros inesperados revelan poco a poco más de su pasado.

Los que se quedan

Estreno Especial

(The Holdovers, EE.UU., 2023, DCP, 133’, AM13)

Dirección: Alexander Payne. Con Paul Giamatti, Dominic Sessa.

Paul Hunham, un profesor cascarrabias de un prestigioso colegio americano, se ve obligado a permanecer en el campus durante las vacaciones de Navidad para velar por un puñado de estudiantes que no tienen a dónde ir. Contra todo pronóstico, la convivencia le llevará a forjar un insólito vínculo con uno de ellos, un inteligente y problemático muchacho con sus propios traumas, y con la jefa de cocina de la escuela, que acaba de perder un hijo en Vietnam.

Las funciones del Cine Arte Córdoba se pueden consultar en https://www.instagram.com/cine.culturacba/