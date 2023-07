A los 19 años murió el nieto de Robert De Niro

El nieto de Robert De Niro murió el domingo a los 19 años, según publicó en sus redes sociales la madre del joven e hija del multipremiado artista, Drena De Niro .El padre del chico es Carlos Rodríguez, un artista.

En el sentido homenaje que le realizó en sus redes sociales, la actriz no reveló la causa de muerte de su hijo: “Ojalá sólo el amor te hubiera salvado”

Leandro, aspirante a actor y director, había participado en algunas producciones y buscaba convertirse en una figura importante en el mundo artístico.

A lo largo de su corta carrera había conseguido pequeños papeles en Nace una estrella y Cabaret Maxime, de 2018, y The Collection, de 2005.

Drena De Niro fue adoptada por el actor de Hollywood después de que el actor se casara con su madre, Diahnne Abbott, en 1976.

La vida de Drena -y su familia- se dividía entre Nueva York, Los Ángeles e Italia.

"Mi hermoso y dulce ángel. Te he amado más allá de las palabras, desde el momento en que te sentí en mi vientre. Has sido mi alegría, mi corazón y todo lo que fue puro y real en mi vida. Desearía estar contigo ahora mismo. Ojalá estuviera contigo.No sé cómo vivir sin ti, pero trataré de continuar y difundir el amor y la luz que tanto me hiciste sentir al convertirme en tu mamá. Fuiste tan profundamente amado y apreciado", escribe Drena en su Instagram.

Sin embargo, todavía está asimilando lo que verdaderamente ha ocurrido y confiesa que: "Todavía espero que esto sea una pesadilla y me despertaré mañana". Las palabras tan duras de Drena ha dejado a todos sus seguidores muy afectados.

Por su parte, Carlos, el padre de Leandro, todavía no se ha pronunciado públicamente, pero ha subido un 'post' a su Instagram donde se puede apreciar un lazo negro.

El chico quería ser actor y director del cine, del que se tenían muchas expectativas en su familia tras tantos éxitos en Hollywood de su abuelo y su madre.

Apareció en la película de "Nace una estrella" junto a Bradley Cooper y Lady Gaga, y también tuvo créditos en la película de 'The Collection' y 'Cabaret Maxime', en las que también apareció su madre.