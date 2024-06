¿Un día en la playa o un día en la tablet?

FOTO: Sus hijos no quisieron ir y los Langan se llevaron el módem de vacaciones. Fue 2020.

Adrián Simioni

Nos llamó la atención una anécdota de un matrimonio australiano. Decidieron pasar el día en una playa paradisíaca y cuando sus tres hijos se negaron a acompañarlos por considerarlo aburrido, optaron por llevarse el módem de internet con ellos.

Este hecho simpático tuvo mucha repercusión y muchos apoyaron la decisión de los padres. Sin embargo, me dejó algunas cuestiones inquietantes. ¿Por qué consideramos que pasar el día en la playa es mejor que estar en casa conectado a internet? ¿Por qué lo natural se ve como más humano y lo artificial como menos?

Desde tiempos inmemoriales, los humanos hemos transformado nuestra propia naturaleza. Cuando inventamos el libro, creamos un objeto que nos permite depositar parte de nuestra memoria fuera de nuestra cabeza y acumular conocimiento allá afuera.

Pasar un día en la playa es una idea reciente ya que hasta hace poco no existía tiempo libre para ello; había que seguir cazando mamuts. Entonces, ¿quién dijo que es mejor ir a la playa con los padres y hermanos que quedarse en casa?

Hoy estamos viviendo una fase transhumanista donde rompemos nuestro propio concepto de humanidad. Elon Musk ha experimentado con Neurolink colocando dispositivos en humanos para lograr simbiosis entre cerebro y tecnología.

Entonces me pregunto si no estamos siendo reaccionarios ante esta nueva fase de transformación humana al preferir pasar un día en la playa sobre estar en casa conectados a internet. ¿No deberíamos preguntar tres veces antes de decidir por nuestros hijos?

Por supuesto, trataría de que sea un plan lindo para todos, entendiendo que cada uno tiene edades y gustos diferentes. Pero también me pregunto si no estamos confundidos al resistirnos a esta modernidad.

Un oyente me comentó que su padre lo llevaba a la playa y aunque no le gustaba, se llevaba un libro para leer bajo la sombra. ¿Acaso el libro no es algo tan artificial como una tablet? Al final del día, ambos te sacan de la playa.