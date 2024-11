Rodolfo Barili

Es más importante elegir con quién tener hijos que con quién casarte.

No nos explican eso cuando somos pibes. Soñamos con casarnos o no. Pero en realidad esa persona con la que vas a tener hijos es la que vas a ver toda la vida. Porque tenés en común lo más importante de la vida que son tus hijos.

Y si no consideras que eso es lo más importante de tu vida, sos un tarado, una idiota. Porque vos decidiste traerlos.

Los pibes crecen y vos tenés el privilegio de ser el padre. No son tuyos, son personas, son distintas, hacen su propio camino. Y uno tiene el privilegio de acompañarlos.

Es como le digo a los míos, yo voy a estar un metro atrás. No te voy a permitir caer. Si apoyás la rodilla, yo voy a estar atrás para levantarte.

A mí cuando fui papá, no lo pude entender a mi viejo. Yo un día sin hablar con mis hijos y digo, ¿en qué están?

El desamor es el desamor y cada uno tiene su historia. Yo con mi viejo no tengo ninguna deuda pendiente. Y lo accioné hace mucho tiempo de cualquier rencor o algo. Es mi papá.

Pero hubo situaciones en la vida donde yo necesitaba que él estuviera y no estuvo. Y si vos no tenés guita para pagar, está. Está. Acompañá.

Pero te recuerdo que es tu responsabilidad. Que vos y esa otra persona decidieron traer ese pibe al mundo. Y que esa responsabilidad es tuya para siempre. Y en el periodo donde hay que dar guita y hay que ayudar a los pibes. Es tu responsabilidad.

A mí me cuesta entender de personas que ves con buena vida y dicen "No, ya no le paso" ¿Cómo no te vas a hacer cargo? El desamor no existe. Legalmente no hay un juicio por desamor. Debería haberlo. La obligación de los padres de amar. Porque es una decisión nuestra, de los adultos. Pero bueno, no está.

No hay un delito en el código penal que diga que, si te dejan de amar o sentís ese desamor, podés reclamarlo. Pero la guita sí, viejo.

Así que si trajiste pibes, hacete cargo de su manutención. Aunque insisto, a la larga, uno termina siendo quien es. Y si uno más o menos está conforme con quien es, termina agradeciendo que no hayan estado. Aunque en el proceso, las ausencias duelen un montón. Pero la guita, la guita, ponela.