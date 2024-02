Pettovello no recibió a manifestantes que fueron a Capital Humano: “No los cité”

El llamado de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a asistir de manera individual a todo aquél "que tenga hambre" se vio incumplido este lunes luego de que, desde el Gobierno, aseguraran que la funcionaria no recibiría a los manifestantes que protestaban por "la emergencia alimentaria".

El vocero presidencial, Manuel Adorni, inició en la habitual conferencia de prensa de este lunes señalando que el "grupo de personas allí en la puerta del Ministerio de Capital Humano" no fueron convocados por la ministra.

"La ministra Pettovello jamás los ha convocado. Quien conoce a Sandra Pettovello sabe que jamás expondría a la gente a estar bajo el sol y bajo el calor durante tanto tiempo", se escudó.

Asimismo, explicó: "La ministra el viernes intentó, en lo que sí fue una manifestación algo más espontánea, atender a cada uno de los que necesitaba algo. No lo logró, por supuesto, porque pretendía atender no a los gerentes, ni a los intermediarios, sino a la gente que verdaderamente tenía alguna necesidad insatisfecha y no quisieron hablar con ella".

En la misma línea, Pettovello aclaró: "Yo no cité a la gente para que esté bajo el sol; los convocaron los dirigentes. El otro día, al verlos en la puerta del Ministerio, bajé para atenderlos por una situación puntual. Pero esta vez no los voy a recibir, porque yo no los convoqué. Fueron los dirigentes que usan a la gente y la hacen hacer cola bajo el sol".

Ante sus declaraciones, Adorni insistió en que este lunes no iban a ser recibidos y que "jamás los ha citado".

"Quería aclararles eso, porque no ha sido la intención de la ministra que la gente la pase mal al rayo del sol con estas temperaturas que estamos teniendo", concluyó sobre el tema.

Llaman la atención las aclaraciones debido a que fue el propio vocero presidencial quien, a través de sus redes sociales, compartió un video de la convocatoria realizada por Pettovello a las puertas del edificio, donde se la ve señalar a un grupo de personas y vociferar: "¿Vos tenés hambre? Vengan que atenderé uno por uno a los que tengan hambre".

Tras la alerta de la Conferencia Episcopal respecto a la asistencia alimentaria, desde el Gobierno recogieron el guante y aclararon. "Coincidimos. La comida de los argentinos no está en discusión y, por supuesto, la comida de los más necesitados. Y por supuesto que no es una variable de ajuste. Lo que sí lo es y lo será siempre son los intermediarios que hacen negocios con la pobreza".

Alejandro Gramajo, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) dijo a Cadena 3 que se trata de una "jornada nacional por la campaña de lucha contra el hambre".

"Lo que hacemos hoy es una fila contra el hambre teniendo en cuenta que las características de resolución del gobierno es atender uno por uno las demandas alimentarias y hemos decidido hacer una gran fila para encontrar una resolución para un problema que para nosotros es muy grande ya que este año se decidió desabastecer a los comedores", detalló.

Informe de Ariel Rodríguez.