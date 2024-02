Macri, a Milei: "A no aflojar; la mayoría de los argentinos están con el cambio"

El ex presidente Mauricio Macri cuestionó este martes a quienes no acompañaron la ley ómnibus, pero señaló al gobierno de Javier Milei que no hay que "aflojar" porque "la gran mayoría está con el cambio".

"Una vez más, como pasó durante mi gobierno entre 2015 y 2019, una parte de la política, que decía estar comprometida con hacer una Argentina distinta, vota en contra al llegar al recinto. Impide, traba y retrocede", afirmó el ex mandatario.

En su cuenta de la red social X, Macri afirmó: "Pero a no aflojar, la gran mayoría de los argentinos están con el cambio, aunque algunos todavía insistan en desoírlos".

Así se expresó Macri luego de que el oficialismo regresara la Ley de Bases a comisión ante la imposibilidad de avanzar en la aprobación artículo por artículo.