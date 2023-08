Suciedad y gente en la calle, triste postal de una San Pablo desigual

FOTO: Pobreza y marginalidad, caras de una San Pablo que antes no era así.

Claudio Giglioni

La suciedad, la pobreza y la gente en situación de calle son postales que ofrece San Pablo (Brasil). Claudio Giglioni, comentarista y analista de Estadio 3, observó ese desolador panorama en su viaje para cubrir el partido de Newell’s y Corinthians.

“Cada vez que viajo, sobre todo en el continente sudamericano, estoy acostumbrado a ver los grandes contrastes. Se ve en Santiago de Chile, por ejemplo, pasa en Buenos Aires. Se ven espacios del primer mundo y del tercero”, explicó primero.

Y continuó: “San Pablo, esta ciudad país, con más de 30 millones de habitantes, siempre tuvo ese contraste. La zona del Morumbí al mediodía parece la de las oficinas de Boston, Estados Unidos, parece Puerto Madero. Pero en otros barrios los contrastes son muy grandes”.

En ese sentido, Giglioni destacó: “Me llamaron poderosamente la atención tres cosas. No hay mantenimiento, lo que resplandecía en el Mundial 2014 ya no está, lo que se rompió no se arregló y lo otro envejeció. Además, la ciudad tiene una falta de limpieza atroz, está sucia”.

“Y la tercera es la gran cantidad de gente en situación de calle. Vengo desde los 90. En la zona céntrica, a la noche, cerca del mercado central de frutas y verduras, contamos mas de 150 personas en situación de calle, se llevaban los desechos de los puestos”, describió.

El comentarista y creador del “boletín de calificaciones” vio lo que nunca antes en San Pablo. “No es que descubrí gente en situación de calle, hay en todos lados, pero comparativamente vi muchísimas más ahora, aun recorriendo los mismos lugares”, cerró.